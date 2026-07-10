Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat condiționat, vineri, din închisoare. La ieşire a fost aşteptat de soţia sa pe care a luat-o în braţe şi a sărutat-o în faţa presei.

"În primul rând îi mulțumesc soție mele. Ea este eroul acestei povești pentru că a fost o poveste dureroasă, o poveste traumatizantă și ea și familia mea sunt eroii. În rest, în afară de familie și Dumnezeu, nu există nimic important. Toate lucrurile se așează așa cum ni le oferă divinitatea. Dar vreau să mulțumesc în primul și în primul rând familiei mele care mi-au fost alături și vreau să mulțumesc Administrațiilor Penitenciarelor prin care am fost atât la Rahova cât și la Aiud, dar și la Baia Mare, oameni profesioniști, oameni corecți, oameni care au respectat legea și au dat dovadă de umanitate. Pe de altă parte vreau să le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia, prietenilor mei. Vreau să le mulțumesc și celor care mi-au uitat familia pentru că este un moment în care îți faci curețenie în viață și îți faci un pic de salubrizare, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri pe care trebuia să le corectez, nu le-am corectat. Dar a venit momentul să le corectez și am învățat foarte mult din această poveste a închisorii. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din pușcării, pe unde am umblat, tovarășilor mei de pușcărie, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni, pentru că așa din afară lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și nu au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român", a declarat fostul primar din Baia Mare.

Prima declaraţie a lui Cătălin Cherecheş la ieşire

În ceea ce privește dosarele și procedurile judiciare aflate în desfășurare, acesta a precizat că nu va face comentarii publice. El le-a mulțumit și reprezentanților administrației publice despre care a spus că au continuat proiectele începute în timpul mandatului său.

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"În rest, despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic în privire la acestea. Vreau, pe de altă parte, să mulțumesc prietenilor mei din zona administrației publice. Le mulțumesc prietenului meu, Doru Dăncuș, și prietenului meu, Gabi Zetea, că mi-au dus mai departe proiectele. Le-am lăsat numeroase proiecte, de la ștrand, la cinematograful Dacia, la bulevard, de la tot ceea ce înseamnă alimentare cu apă și canalizare, absolut toate lucrurile care astăzi se întâmplă și mă bucur că se întâmplă, pentru că era un moment ca să obțină finanțări și, inclusiv, îi mulțumesc lui Gabi Zetea că a finalizat cele două proiecte, pasajul de la Italsofa și pasajul de la Clubul Văcarilor, pe care le-am început cu alt prieten de al meu, domnul Ionel Bogdan", a mai spus Cătălin Cherecheş.

În finalul declarației, acesta a anunțat că intenționează să se implice în continuare în viața comunității, chiar dacă nu dintr-o funcție publică. În plus, a recunoscut şi ce va face imediat.

„Voi fi o voce a comunității, din zona civilă, voi fi o voce a comunității și voi reprezenta pe băimăreni, pentru că băimărenii trebuie să fie ascultați, trebuie să fie respectați și nu trebuie să fie impozitați. Dar despre aceste lucruri, cu siguranță vom mai discuta (...)Acum o să mă întrebați ce voi face eu primul lucru. Primul lucru mă voi duce la tata, la mormânt, și al doilea lucru o să mă scuze soția, o să merg să îmi iubesc soția", a mai spus fostul edil.

Tribunalul Maramureş a judecat vineri, contestaţia procurorilor DNA la decizia de eliberare condiţionată a lui Cătălin Cherecheş, dată în 16 iunie de Judecătoria Baia Mare.

Fostul primar al municipiului a fost condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins contestaţia în anulare. Cherecheş fusese dat în urmărire internaţională după ce a fugit din ţară, sub identitatea unei rude, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, înainte de pronunţarea sentinţei la instanţa de fond. Fostul edil a fost depistat de poliţişti în Augsburg, Germania, în 28 noiembrie 2023, fiind adus în România şi încarcerat la Penitenciarul Rahova, iar apoi fiind dus la Penitenciarul Baia Mare. În 4 iunie 2026, tot Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheş la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, însă fostul primar a contestat decizia, care are termen de judecată în 22 septembrie, la Curtea de Apel Cluj.

Judecătoria Baia Mare a admis, în 16 iunie, cererea lui Cătălin Cherecheş de eliberare condiţionată din Penitenciarul Baia Mare, însă ulterior procurorii DNA au atacat decizia.

Cătălin Cherecheş a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016, pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susţine financiar clubul.

Socrii săi au fost arestaţi la începutul lunii noiembrie 2023, după ce soacra sa a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce i-ar fi dat mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinţă mai blândă în dosarul edilului.