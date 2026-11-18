Șoferii din România nu vor mai risca amenzi dacă uită acasă permisul de conducere, buletinul sau certificatul de înmatriculare al mașinii, în condițiile prevăzute de noua lege.

Șoferii nu vor mai fi amendați dacă uită permisul sau talonul acasă. Legea a fost adoptată de Parlament - Profimedia

Proiectul legislativ a primit votul final în Camera Deputaților, for decizional, după ce fusese aprobat anterior de Senat. Inițiativa modifică prevederile Codului Rutier referitoare la documentele pe care conducătorii auto trebuie să le prezinte în cazul unui control în trafic.

Noua măsură urmărește eliminarea sancțiunilor pentru șoferii care dețin documente valabile, dar nu le au asupra lor în momentul în care sunt opriți de polițiști. Verificarea informațiilor se va putea face electronic, fără să mai fie necesară prezentarea tuturor actelor în original.

Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Până atunci, șoferii sunt obligați să respecte prevederile actuale ale Codului Rutier și riscă în continuare amenzi dacă nu prezintă documentele necesare în cazul unui control în trafic.

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