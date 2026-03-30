Mercenarul Horaţiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, a fost din nou dus la declaraţii. După ce a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite, el a fost încarcerat în România şi prezentat în mai multe rânduri în faţa instanţei. Într-unul dintre episoade a avut şi o urgenţă medicală. Sursele Observator spun că la termenul de astăzi Potra a refuzat orice fel de colaborare.

Horaţiu Potra, la interogatoriu. Ce s-a întâmplat astăzi în cele 30 de minute petrecute la Parchetul Militar

Mercenarul Horaţiu Potra refuză orice colaborare cu magistraţii. Scos din arest pentru a fi interogat astăzi în dosarul în care mai mulţi militari sunt suspectaţi că şi-au luat concediu militar ca să activeze temporar în Congo, Horaţiu Potra a refuzat să dea declaraţii. Vizita lui la Parchetul Militar s-a încheiat în mai puţin de 30 de minute. Apoi, a fost dus pentru declaraţii la Parchetul General. Aceeaşi atitudine a avut-o şi în celelalte dosare.

Potra, judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Mercenarul este judecat pentru tentativa de lovitură de stat ce ar fi fost plănuită de fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu. Procurorii spun că ar fi plănuit violenţe la protestul organizat în Bucureşti, în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Horațiu Potra ar fi strâns un grup de 21 de bărbaţi cu care, în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, a plecat din Mediaș către Capitală. Planul a fost dejucat de poliţie înainte ca operaţiunea paramilitară să aibă loc pentru că unul din apropiaţii lui Horaţiu Potra a turnat.

Potra a fugit la Dubai, dar a fost extrădat

Horaţiu Potra a fost adus în ţară, alături de fiul şi nepotul său, pe data de 20 noiembrie 2025. El a fost încarcerat şi prezentat instanţei de mai multe ori în cadrul anchetei.

Potra, urgenţă medicală în instanţă

La unul dintre termene, în luna februarie, Horaţiu Potra a avut şi o urgenţă medicală. Inculpatului i s-a făcut rău în sala de judecată, iar magistraţii au decis la momentul respectiv amânarea şedintei pentru o dată ulterioară.

