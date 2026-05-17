Grătare încinse, miros de mirodenii, rețete secrete transmise din generație în generație și zeci de kilometri de cârnați. Peste 40 de echipe de măcelari, de la profesioniști și până la copii de doar câțiva ani, s-au întrecut în pregătirea celui mai gustos şi savuros preparat la un festival de profil. Pentru a obține gustul perfect, fiecare echipă a avut la dispoziție zece kilograme de carne și secrete doar de ei ştiute.

Festivalul Cârnatului Proaspăt de la Nădlac a adunat sute de gurmanzi. Peste 40 de echipe s-au înscris în competiţie. Măcelarii şi-au suflecat mânecile și au trecut la treabă.

"Toată chestia este cârnaţul să fie condimentat bine, să nu prindă aer", recomandă un măcelar.

"Acum trebuie frământat foarte bine, până în stadiul în care se va dezlipi carnea de pe mâini", a adăugat alt măcelar.

Articolul continuă după reclamă

Rețetele sunt păstrate cu sfințenie din generație în generație.

"Cârnaţii îi preparăm din bunic, în tată care este vizavi de mine şi în fiu", a transmis un participant.

Măcelar: Cârnăţarul a fost al socrului şi cred că e confecţionat din anii 1950.

Reporter: Cam câţi kilometri de cârnaţi a umplut?

Măcelar: Cred că cam aproape până la Bucureşti.

Şi cei mici şi-au arătat talentele culinare, mai ales că unii au stat în bucătărie încă de la vârste fragede. Iar vizitatorii abia au aşteptat să deguste.

Nici misiunea juriului nu a fost uşoară.

"Vreau ca anul acesta să rămân cu amintirea unui gust de demult, atunci când degust cârnaţii cu boia", a declarat Ramona Rista, membru juriu.

"Sunt convins că produsele preparate aici vor fi cele mai bune şi vor fi jurizate pentru a continua tradiţia, pentru a promova acest produs local cârnaţul de Nădlac şi implicit salamul de Nădlac", a transmis Mircea Onea, primar Nădlac.

Festivalul continuă și azi când va avea loc concursul de tocăniță cu cârnat afumat, una dintre noutățile ediției din acest an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰