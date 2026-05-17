Bucureștenii și-au petrecut weekendul la film, în aer liber! Festivalul Filmului European, lansat în România acum 30 de ani, a ajuns în Capitală, iar spectatorii au descoperit producții românești. Evnimentul se desfășoară în 13 locații, iar diseară este ultima proiecţie pe care publicul o poate vedea în București. Următoarea oprire va fi la Brașov.

Festivalul Filmului European a ajuns şi la Grădina cu Filme din Bucureşti. Iar spectatorii au fost încântaţi să descopere producții românești.

Primele două seri ale festivalului sunt dedicate filmului românesc, iar în cea de-a treia seară publicul va descoperi un program itinerant ce reunește scurtmetraje despre criza climatică globală.

"Vom vedea un prim calup de scurtmetraje româneşti, nu sunt orice fel de scurtmetraje, sunt scurtmetraje pe de o parte din jurul anului 1996, când se năştea festivalul filmului european, ajuns anul acesta la cea de-a 30 a ediţie, pe de altă parte avem şi scurtmetraje noi, ale generaţiei de acum.", explică Cătălin Olaru, curator festival.

La eveniment au fost prezenţi şi unii regizori.

"Este un film de suflet, pentru că are ca temă vulnerabilitatea în faţa mediului online, pentru că cred că trăim nişte vremuri în care ar trebui să ne preocupe asta şi suntem cu toţii victimele mediului online.", spune Răzvan Dima, regizor.

"Pentru mine e o mare bucurie, mă bucur de fiecare dată când e văzut de spectatori, mai ales pe un ecran mare.", explică Simona Borcea, regizor.

Iar aceste concepte devin tot mai populare.

"Mi s-a părut că e un loc inedit şi demult nu am mai fost într-o grădină de vară.", spune o femeie.

"Am crezut că e un lucru de care ne putem bucura împreună, am vrut să facem altceva, pe lângă clasicele plimbări. Mi se pare o idee foarte bună, cu ocazia asta vom fi la curent cu astfel de evenimente şi o să participăm mai des la festivalul acesta.", adaugă un bărbat.

"Îmi plac foarte mult filmele româneşti, şi îmi plac şi shorturile, deci s-a potrivit cu gustueilw mele. Mi se pare o idee drăguţă pentru că avem nevoie de mai multe activităţi culturale, de mai multă distracţie frumoasă.", explică o femeie.

A fost şi un moment special dedicat concursului iMapp Bucharest, care a câștigat Trofeul de Argint la una dintre cele mai prestigioase competiții din lume.

"Evenimentul a adus Capitala României alături de producții de referință precum ceremonia Jocurilor Olimpice Milano - Cortina, Eurovision sau spectacolele lumini de pe Burj Khalifa, confirmând poziția Bucureștiului pe harta marilor capitale culturale.", menţionează Cerasela Călin, consilier CREART.

Următoarea oprire a festivalului este la Brașov.

