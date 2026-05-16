Aurul nu mai e rege la amanet. Când banii se termină, românii dau frâu liber imaginaţiei. Şi amanetează orice: de la hainele de firmă din şifonier, până la bormaşina din trusa cu scule sau icoana de pe perete. Unele lucruri ajung pe tejghea atât de des, încât parcă au abonament.

Dacă altădată casele de amanet străluceau cu rafturi pline de bijuterii, astăzi arată ca o consignație.

"Casa noastră de amanet primește absolut orice: avem de la console, scule electrice, avem inclusiv icoane amanetate, perechi de adidași, articole vestimentare, geci, boxe, calculatoare, unități, saxofoane, acordeoane", a declarat Robert Măiţă, manager amanet.

Dacă lași gaj jacheta de firmă, poți pleca de aici cu câteva sute de lei. Dacă te și descalți de adidași sau de pantofii scumpi, faci bugetul pentru o minivacanță la sfârșit de săptămână.

Articolul continuă după reclamă

Nici cele sfinte nu rămân departe de tejghea. La un amanet din Capitală sunt peste 70 de icoane. Pentru una dintre ele clientul a primit 2.000 de lei. Iar lista nu se oprește aici, inclusiv scule de șantier sunt transformate în bani rapizi. Pentru un picamer s-au oferit 700 de lei.

Contractele sunt făcute pentru 30 de zile. Dacă suma nu este returnată la timp sau contractul nu este prelungit după achitarea comisionului, obiectele ajung la vânzare.

"Eu stabilesc prețurile în funcție de produs, în funcție de cât de uzat este, în funcție de client; clientul fidel are o mai mare prioritate, să zic așa, la un preț mai mare. Avem încă un depozit de trotinete, instrumente muzicale, biciclete, televizoare și instrumente profesionale", a mai spus Robert Măiță.

Client: Eu de câte ori am adus, am adus pentru câteva zile, mi-am făcut nevoile, le-am ridicat înapoi, ne ajută foarte mult. În ziua de azi avem nevoie.

Reporter: Cei mai mulți bani pe care i-ai primit de la ei, cât au fost?

Client: 1.000 de euro, 1.500 de euro... și 2.000.

Altă casă de amanet, alte oferte neobișnuite.

"Zilnic avem apeluri de la diferiți clienți, cu diferite cereri pentru diferite obiecte, de la mașini de spălat la aragaze, la mașini de tocat, diferite electrocasnice. Ele nu se pot lua dacă nu sunt noi", a spus Dragoș Dore, reprezentant amanet.

În România sunt aproape 4.000 de case de amanet, iar cifra de afaceri a întregii industrii a ajuns la 2,5 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de anul trecut.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰