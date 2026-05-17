Video Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident de enduro, după ce a căzut într-o prăpastie

Distracţia pe munte s-a încheiat dramatic pentru un tânăr de doar 19 ani din Bistrița-Năsăud. Adolescentul și-a pierdut viața în timp ce practica enduro, după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. 

de Claudiu Loghin

la 17.05.2026 , 14:19
Tânărul în vârstă de 19 ani a plecat împreună cu mai mulți practicanți de motocross din localitatea Prundu-Bârgăului. Accidentul s-a produs într-o zonă foarte accidentată și periculoasă, din apropierea Vârfului Heniu Mare. 

Imediat după accident și după primul apel de urgență, la fața locului au fost trimise echipaje SMURD și ale Serviciului Salvamont Județean Bistrița-Năsăud. Au intervenit membrii echipelor de salvare cu un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autoșenilată.

Băiatul în vârstă de 19 ani a fost găsit inconștient. S-a început imediat protocolul de resuscitare, însă, din păcate, toate eforturile salvatorilor au fost fără rezultat, fiind declarat decesul tânărului. Acesta era fiul viceprimarului din Prundu-Bârgăului. 

Claudiu Loghin
