Video O adolescentă a căzut de la etajul 11, după ce urcase pe bloc cu doi băieţi ca să-şi facă poze, în Bucureşti

Moarte suspectă în Bucureşti! O adolescentă a căzut în gol 11 etaje. Totul s-a întâmplat la ora 3 dimineaţa. Pe camerele de supraveghere montate pe scara blocului se vede că minora se afla acolo împreună cu alţi doi băieţi.

de Redactia Observator

la 17.05.2026 , 14:22
Tragedia a avut loc în jurul orei 2 noaptea, când trei tineri, doi băieţi și o fată au intrat într-un bloc din Sectorul 2. Este un imobil aflat în proces de reabilitare termică, iar ușa de la intrare era lăsată descuiată, așa că cei trei au intrat cu ușurință în clădire, au luat liftul și s-au oprit la etajul 11. Acolo au deschis un geam termopan și au sărit pe terasa blocului.

Poliția spune că cei trei au vrut să-și facă selfie-uri de pe bloc, de unde se vede tot orașul, și că la un moment dat, fata s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de la mare înălțime. După cele petrecute, băieții au fugit înapoi pe scări, până jos, pentru a vedea dacă prietena lor a supraviețuit. Din păcate, căzătura a fost fatală.

Un vecin care a auzit gălăgie a sunat la 112. Medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul. Băieții au fost audiați toată noaptea, iar dosarul a ajuns la procurori pentru moarte suspectă.

Pentru că nu există o dovadă clară că fata ar fi căzut printr-o neglijență a ei, anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza ca băieții să fi fost implicați în deces. Să fi fost o glumă proastă, terminată cu o tragedie sau poate chiar crimă, sunt ipotezele procurorilor care vor fi analizate în zilele următoare. Vor fi urmărite și imaginele de pe camerele de supraveghere, pentru ca dosarul să aibă o finalitate cât mai aproape de adevăr.

Redactia Observator
