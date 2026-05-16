Video Cazul de hantavirus din România naşte discuţii la nivel internaţional

Un caz de hantavirus a fost confirmat în România, la Arad. Dar naşte discuţii în presa internaţională. Deşi tânărul de 25 de ani, acum aflat sub tratament, nu a călătorit în străinătate şi nu a intrat în contact cu persoane infectate, vecinii de peste graniţă se arată îngrijioraţi. 

de Iulia Pop

la 16.05.2026 , 19:58
Medicii români și experții în sănătate publică reamintesc că transmiterea hantavirusului se face, în principal, prin contact direct cu rozătoare infectate.

În acest caz vorbim despre un pacient de 25 de ani, care in ultimii doi ani a fost internat în Spitalul de Psihiatrie din Ştei și nu a părăsit unitatea.

În ultimele zile, acesta a început să prezinte simptome precum febră, tuse și diaree, motiv pentru care medicii au decis transferul său la Secția de Boli Infecțioase, în Arad. Presa din Ungaria a tratat subiectul pe larg, unele publicații titrând că "hantavirusul a ajuns la graniță", iar asta a creat ingrijorare în spaţiul public.

Autorităţile din România subliniază că este vorba despre un caz izolat, iar până acum nu există dovezi că ar avea legătură cu alerta internațională după focarul identificat pe nava de croazieră "Hondius".

Hantavirusul a fost confirmat la testarea PCR, iar probele recoltate au fost trimise Institutul Cantacuzino, unde va fi  stabilită exact tulpina virusului. Si cel mai probabil luni vom afla si rezultatele.

În acest caz, au fost deja declanșate anchete epidemiologice atât la spitalul din Ștei, cât și la Arad, pentru a reconstrui traseul medical al pacientului și posibila sursă a infectării.

În ultimii trei ani, în România au fost aproximativ 15 cazuri de hantavirus.

Iulia Pop
