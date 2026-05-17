Unul din cele mai frumoase monumente turistice ale Brașovului, Cetățuia de pe dealul Straja, a intrat în reparații. Autoritățile vor să salveze urgent edificiul și au început lucrările de care e nevoie urgent, pentru că fortificația să nu fie ștearsă de pe harta turistică a zonei. Apele pluviale infiltrate au făcut pagube majore, iar zidăria afectată de igrasie şi pavajele desprinse în multe zone sunt un adevărat pericol pentru turiști.

În acest moment cele mai afectate sunt zidurile Cetățuii. Bucăți întregi din structura de cărămizi sunt căzute, iar tencuiala e umflată în multe locuri. Fără lucrările urgente, fortificația exterioară e un adevărat pericol pentru turişti.

"Se fac lucrări de punere în siguranţă. Şi în al doilea rând se fac lucrări pentru a se stopa degradările. Erau tencuieli care erau desprinse de suport şi se intervine şi la nivelul acoperişurilor", a declarat Cătălin Albu, diriginte de şantier.

Lucrările urgente costă cinci milioane de lei

De reparațiile urgente depind în egală măsură atât siguranța turiștilor, cât și soarta monumentului. Punerea în siguranță a Cetățuii costă cinci milioane de lei, bani din bugetul local.

"Am avut un proiect cu specialiştii avizaţi de la Ministerul Culturii de reparaţie şi de punere în siguranţă a acestui obiectiv şi în paralel lucrăm şi la un proiect de restaurare", a transmis George Scripcaru, primar Braşov.

"Cred că acest loc este foarte frumos şi priveliştea este încântătoare", a spus o femeie.

Cetăţuia Braşovului, de la turn de veghe la simbol istoric

"Conform istoriei a fost folosită de-a lungul anilor în mai multe scopuri. A fost interesant să aflăm mai multe, am fost un pic dezamăgiţi că nu am putut intra să vedem mai mult pentru că este încă în reparaţii", a explicat un bărbat.

"Cred că este minunat că încearcă să o salveze. Iubesc locurile cu istorie, ar fi minunat dacă ar fi posibil să intrăm, dar e minunat că investesc efort şi bani (n.r. - să o repare)", a mai precizat o persoană.

Edificiul a fost construit pentru apărarea Cetății Brașovului. În secolul al 15-lea, aici era un simplu turn de veghe, iar zidurile sub formă de patrulater, cu bastioane în colțuri, au fost ridicate în secolul al 17-lea.

