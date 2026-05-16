Supraviețuirea lui Alexandru, băieţelul de 5 ani dispărut timp de trei zile în pădure, e o poveste demnă de filme. Copilul a dat dovadă de un curaj şi de o inteligenţă ieşite din comun, povesteşte chiar tatăl lui, în primul interviu pentru Observator . A mers până la epuizare, în zone împădurite greu de parcurs chiar şi de către un adult, încercând să găsească soarele.

Pentru o ţară întreagă, aceste imagini rămân mărturia unui miracol. Pentru Alexandru, este momentul în care a văzut soarele.

"Instinctul lui a fost să iasă la lumina aia şi eu cred că a căutat soarele să se încălzească şi a venit un Soare", povestește Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru.

Mihail Soare. Salvatorul lui Alexandru. Şi eroul unei ţări întregi.

"A fost un moment emoţionant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată aşa ceva", a declarat Mihai Soare, vizibil emoționat.

3 zile a stat Alexandru singur, în pădure. Când a fost găsit, avea hainele ude până la piele.

La 5 ani, copilul a făcut tot ce este posibil pentru a supravieţui. L-au ajutat şi curajul şi experienţa jocului în natură.

"Avea febră la picioare. A mers foarte mult. Coastele mai mari, ca să fie în siguranţă, le-a coborât pe fund şi pe coate şi după aceea a luat-o la deal în genunchi în patru labe. O băut apă de acolo. El, dacă-i e sete, bea apă și din baltă. Se vede prin luminişul ăla el acolo stând jos, ziceai că se roagă. Atunci m-am descărcat cel mai tare", a continuat tatăl copilului.

Alexandru este în continuare în spital, însă se simte mult mai bine. E vedetă acolo, povesteşte cu mândrie tatăl lui. Face poze şi primeşte cadouri. De la psihologul care îl ajută să treacă peste traumă, a primit un elicopter.

Cel mai probabil, băiatul va fi externat săptămâna viitoare. Este aşteptat acasă cu mare nerăbdare.

"O să îi luăm un tort. Asta o să fie a doua zi a lui de naştere, cum ar veni", spune tatăl copilului.

