Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice vor fi aduse în România la începutul săptămânii viitoare. Iar de marţi seara, tezaurul va fi expus la Muzeul Naţional de Istorie. Nu există încă nicio veste despre cea de-a treia brăţară, rămasă nerecuperată. La procesul de astăzi, singurul suspect care a refuzat să facă o înţelegere cu procurorii a susţinut că piesa nu este la el. S-a mai aflat că, în seara jafului, hoţii au vrut să fure şi coiful de la Cucuteni, dar nu au reuşit să spargă vitrina.

Tezaurul va sosi în România cu un avion pus la dispoziţie de guvernul olandez. Iar de la aeroport, piesele vor fi escortate la muzeul de Istorie sub paza strictă a Jandarmeriei. Coiful şi brăţările vor fi prezentate public marţi seara.

După ce vor fi aduse în ţară, coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice vor fi expuse aici la Muzeul Naţional de Istorie, timp de 10 zile. Asta înseamnă că publicul larg va vedea coiful şi cu acea îndoitură, după ce a fost scăpat de hoţi din mâna, în timpul furtului din Olanda. Apoi va intra într-un proces de restaurare, iar la final, tezaurul va fi trimis şi la alte muzee din ţara, pentru a fi admirat de cât mai multă lume.

Muzeul nu exclude noi expoziţii în străinătate. Dar în condiţii de securtate mult mai stricte.

"În ceea ce priveşte expoziţiile internaţionale s-au luat anumite măsuri, inclusiv la nivel legislativ pentru a se mai rafina anumite aspecte în ceea ce priveşte aceste exporturi", spune Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie.

Cea de-a treia brăţară rămâne de negăsit

Speranţele că locul în care este ascunsă va fi dezvăluit în timpul procesului celor 3 suspecţi s-au năruit. Bernhard Zeeman, singurul inculpat care nu a colaborat cu procurorii, a susţinut prin intermediul avocatului că nu are piesa.

"Nu a vrut să spună nimic. De fapt, a negat cu tărie orice implicare. Este evident că știa. De fapt, returnarea tezaurului reprezintă, desigur, o recunoaștere a vinovăției", spune Saskia Belleman, jurnalistă

În cazul lui Zeeman, procurorii au cerut o pedeapsă cu închisoare de 5 ani şi jumătate. Pentru ceilalţi suspecţi au cerut cu doi ani mai puţin, dat fiind că au acceptat să predea coiful şi cele două brăţări după o înţelegere cu autorităţile.

"Despre găsirile artefactelor au spus că nu vor spune niciodată cum s-au găsit. Ei justifică faptul respectiv că nu poți desconspira modul în care s-a făcut pactul respectiv", spune Ovidiu Dan, detectiv.

La proces s-a aflat că în noaptea jafului, era să pierdem două coifuri, nu unul. Hoţii au încercat să fure şi Coiful de la Cucuteni, evaluat la peste 3 milioande euro. Indivizii au dat 7 lovituri de baros în vitrina care adăpostea piesa de 2.500 de ani, din aur masiv, dar n-au reuşit să o spargă.

Prinderea suspecţilor a fost opera a trei agenţi sub acoperire

Aceştia s-au dat drept comercianţi de artă şi le-au oferit 400.000 de euro pentru piese. Aşa au confirmat că tezaurul este în posesia lor şi au trecut la arestări.

"Nu ne dorim altceva decât ca şi această brăţară să fie recuperată şi avem încredere că acest lucru se va întâmpla", spune Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie.

În timpul procesului, unul dintre avocaţii suspecţilor care şi-au recunoscut vina a făcut un apel public: "Cercul nu se poate închide dacă a treia brăţară nu este înapoiată. Fac apel ca cine o are să o dea înapoi. Credeţi-mă, nu este de glumă cu serviciile de anchetă din România şi Olanda".

Judecătorul de caz a anunţat că va da verdictul pe 5 iunie.

