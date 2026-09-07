Fostul numărul unu mondial din tenis, Ilie Năstase, este anchetat din nou de poliţişti. Soţia l-a reclamat a doua oară din cauza violenţelor. Poliţiştii au fost gata să îi pună brăţară de monitorizare şi să emită ordin de protecţie. Furios după tot ce a păţit, Ilie Năstase şi-a vărsat furia pe jurnaliştii.

Furios că a fost reclamat la Poliţie de soţia care a intentat divorţ, Ilie Năstase şi-a vărsat furia pe jurnaliştii care îi cereau un punct de vedere. În plângerea depusă aseară la Poliţia Năvodari, Ioana Năstase a scris că fostul tenismen a ameninţat-o şi a înjurat-o. "Mai multe. Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze. Tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu pot", a declarat Ioana Năstase. "Polițiștii au evaluat situația de fapt fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică", a declarat Andreea Ambroze, IPJ Constanța.

Ioana Năstase susţine că tensiunile durează de luni de zile

Ioana Năstase, care are 49 de ani, susţine că tensiunile durează de luni de zile. Fostul mare campion Ilie Năstase, care a împlinit vara asta 80 de ani, nu a contrazis acuzaţiile, dar a acuzat poliţiştii că sunt părtinitori. "Fostul ei a fost şeful poliţiei pe aici, pe undeva. Şi are relaţii. A zis că nu mai trebuie să-mi facă mie interviu, ci direct cu brăţărică. Să vedeţi ce proces le fac eu la miliţienii ăştia nenorociţi, care mi-au pus şi cătuşele data trecută", a declarat Ilie Năstase.

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Iniţial, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi au vrut să îi monteze o brăţară de monitorizare lui Ilie Năstase. "Dacă îmi pune cu diamante, da! Dar fără diamante, nu. Numai cu diamante", a declarat Ilie Năstase. Ulterior, cazul a fost revizuit de un procuror, care a anulat ordinul de protecţie. Ancheta poliţiei continuă, însă. Ioana Năstase, a cincea soţie a fostului tenismen şi-a mai reclamat soţul la poliţie pentru violenţă domestică şi în 2021, după numai un an de căsnicie. De aceleaşi rele tratamente s-a plâns şi Brigitte Sfăt, a patra lui soţie.