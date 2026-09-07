Umbra lui Putin se întinde peste Europa după victoria extremei drepte în Germania

Victoria răsunătoare obținută de partidul Alternativa pentru Germania la alegerile locale din Saxonia-Anhalt este un moment de cotitură nu doar pentru extrema dreaptă, ci și pentru tendința unei reapropieri politice de Vladimir Putin în Europa, arată Bloomberg.

Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund și Alice Weidel, la o conferință de presă a AfD, 7 septembrie 2026, la Berlin, - Profimedia

AfD, partid anti-imigrație, și-a manifestat deschis simpatia față de poziția Rusiei în războiul din Ucraina, chiar în timp ce Vladimir Putin și-a intensificat campania de atacuri hibride împotriva Uniunii Europene. Cu câteva zile înainte de alegeri, Germania a acuzat direct Rusia pentru atacul eșuat cu dronă asupra aeroportului din Leipzig, produs luna trecută.

"Rusia este agresivă și, după cum vedem la Leipzig, devine tot mai imprudentă în interiorul UE. Este realitatea concretă pe care nu o putem ignora", a declarat premierul irlandez Micheal Martin, a cărui țară deține președinția rotativă a UE.

Bardella vrea o relaţie mai tranzacţională cu Ucraina: "Ne înecăm în datorii"

Exemplul Germaniei nu este singur. În Franța și Italia, ţări care au a doua și a treia economie ca mărime din UE, liderii populiști preiau discursul Moscovei pentru a promova politici față de Kiev.

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Jordan Bardella, președintele partidului francez Adunarea Naţională, a declarat sâmbătă că sprijinul necondiționat al guvernului său pentru Ucraina ar trebui înlocuit cu o relație mai tranzacțională cu țara aflată în război.

Bardella, considerat un posibil premier dacă Marine Le Pen câștigă alegerile prezidențiale de anul viitor, consideră că finanțele fragile ale Franței nu mai permit ajutor militar "fără condiții" pentru Ucraina. În ciuda problemelor legale, Le Pen conduce constant în sondajele privind intențiile de vot din primul tur, ceea ce provoacă temeri printre aliații Ucrainei că sprijinul oferit Kievului de președintele Emmanuel Macron ar putea fi pus în pericol.

"Ne înecăm în datorii. Ne înecăm în deficite. Și este iresponsabil să faci angajamente de cheltuieli și promisiuni de sprijin financiar către o țară fără nicio garanție", a declarat Bardella sâmbătă pentru Bloomberg TV, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia.

Roberto Vannacci, "calul troian al Rusiei în Italia"

Și în Italia, Roberto Vannacci, un fost general de armată ultranaționalist, a crescut puternic în sondaje cu un mesaj axat pe înăsprirea politicilor anti-imigrație şi pe o capitulare a Ucrainei pentru pacea cu Rusia. Cere oprirea armelor și banilor pentru Ucraina şi reluarea relațiilor economice și comerciale cu Rusia. Financial Times l-a numit "Calul troian al Rusiei în Italia".

Un sondaj Youtrend din 4 septembrie arăta că partidul său, Viitorul Național, era a doua cea mai puternică formațiune de dreapta, după Frații Italiei, partidul Giorgiei Meloni. "Adevărul nu se află niciodată în totalitate de o singură parte. Există mai degrabă o întreagă serie de factori care contribuie la apariția acestor situații. Și trebuie să îi analizăm foarte pragmatic și obiectiv", a declarat el pentru Bloomberg.

Totuși, AfD este mai izolat decât partide similare din Franța și Italia, din aceeași familie a dreptei radicale europene, prin faptul că susține expulzarea pe scară largă a imigranților. Le Pen a pus capăt cooperării cu partidul în 2024, după ce un parlamentar AfD a declarat public că nu fiecare membru al SS-ului nazist ar trebui considerat criminal. Și premierul Giorgia Meloni, al cărei partid a adoptat o orientare occidentală transatlantică, a păstrat distanța din cauza apropierii AfD de Rusia.

Deși potențiali aliați se apropie de putere în capitalele celor mai mari trei state ale Europei, Rusia nu dă niciun semn că și-ar reduce acțiunile agresive.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Germania că se îndreaptă spre o confruntare directă cu Rusia. Oficialul rus a criticat decizia Berlinului de a închide unele reprezentanțe diplomatice după incidentul cu dronă de la aeroportul din Leipzig.

"În general, aceasta este, în linii mari, un fel de început al unui război adevărat", a declarat Lavrov, potrivit unor comentarii publicate pe Telegram de canalul de televiziune de stat rus Vesti.