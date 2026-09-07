Pâinea noastră cea de toate zilele se mănâncă de fapt tot mai rar. Consumul a scăzut cu cinci la sută în acest an. Chiar şi cei care cumpără regulat pîine caută ceva mai bun: cu maia, integrală, de secară sau cu hrișcă.

România are producţie record de grâu în acest an. Cerealele au fost deja recoltate şi au luat drumul morilor. Din câmp până pe masă, drumul pâinii e neschimbat de sute de ani. S-a schimbat însă cantitatea care ajunge pe mese.

Zicala "nicio masă fără pâine" nu se mai potriveşte multor români.

"Consumăm mai puţină pâine. Noi suntem 3, cam 2-3 felii pe zi, maxim. Ne ajută cineva şi ne face pâine cu maia. Ne face acasă", a spus o persoană.

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"Mai puţină. 3-4 felii pe zi. Am luat o pâine. Cred că îmi ajunge 4 zile", a adăugat altcineva.

Românii mănâncă tot mai puţină pâine

Consumul mediu lunar pe persoană a scăzut de la aproape 8 kilograme în 2019 la 6,8 kilograme în 2025, cu aproape 15%. Adică de la 95 de kilograme consumate pe an, la 82 de kilograme. La sat, se mănâncă mai multă pâine decât la oraş.

"Avem o reducere a consumului de 5% în primele 8 luni ale anului 2026. Înainte, franzela era regina. Acum au apărut produse făcute cu maia", a declarat Aurel Popescu, preşedinte ROMPAN.

"Făină albă de grâu, maia naturală, adică făină fermentată cu apă. Apă şi sare, cam atât. E cea mai căutată pâine de la noi. Oamenii sunt mai interesaţi să mănânce cât mai sănătos. Caut pâine de secară, caută pâine cu hrişcă, pâine fără gluten. Mâncăm mai puţin, dar mai bun", a precizat Maria Acristei, proprietar brutărie.

Franzela pierde teren în faţa pâinii cu maia şi a sortimentelor speciale

Iar brutăriile artizanale se adaptează şi vin cu sortimente noi.

"Pâine cu turmeric şi mac. Şi cu cerneală de sepie. Avem undeva spre 30 de sortimente de pâine cu maia, în tot felul de variante", a mai spus brutarul.

Un kilogram de pâine albă cu maia costă în jur de 30 de lei. Iar specialităţile ajung la 50 de lei pe kilogram. S-au scumpit cu aproximativ 9 procente în ultimul an, spune statistica.

Pâinea artizanală se scumpeşte, iar specialiştii recomandă atenţie la ingrediente

"Nu recomand să renunţăm la pâine, ci să învăţăm să alegem tipul de pâine potrivit. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de ambalaj. Pe ambalaj poate scrie bio, integral, fitness, cu seminţe, însă ceea ce ne interesează e lista de ingrediente şi tabelul nutriţional", a subliniat Marina Ivan, consultant nutriţionist.

România rămâne în continuare campioană în Uniunea Europeană la consumul de pâine.