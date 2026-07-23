Doi tineri de 19 ani, găsiţi morţi în râul Argeş, după 2 zile de căutări. Intraseră să se răcorească

Doi tineri în vârstă de 19 ani, căutați după ce au intrat în râul Argeș și nu au mai ieșit la suprafață, au fost găsiți și scoși din apă. Operațiunile de căutare fuseseră reluate în această dimineață în zona localității Ionești, din județul Dâmbovița.

Cei doi tineri de 19 ani, dispăruți în apele râului Argeș au fost găsiți de echipele de intervenție şi scoși din apă fără viață. Au fost găsiți la 5 kilometri în aval de zona în care se bănuiește ca ar fi intrat, la distanță de 1,5 km unul de celălalt.

Operațiunile de căutare au fost reluate în această dimineață în zona localității Ionești, din județul Dâmbovița.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială SMURD, o barcă și un echipaj de scafandri.

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Salvatorii au continuat căutările după ce, cu o seară înainte, cei doi tineri intraseră să se răcorească în râul Argeș și nu mai reveniseră la suprafață.

Căutările au continuat încă de dimineață

Primele echipaje au fost trimise în zonă marți seară. Pompierii din Dâmbovița au intervenit cu o autospecială, o barcă, un echipaj SMURD și scafandri.

Misiunea a fost reluată miercuri dimineață, iar echipele de intervenție au depus eforturi pentru găsirea celor doi tineri.

Inițial, autoritățile anunțaseră că două persoane erau în continuare de negăsit și avertizaseră că pericolul din ape rămâne ridicat, mai ales în contextul ploilor torențiale, al vijeliilor și al creșterii nivelului cursurilor de apă.

„Apele pot deveni și mai periculoase, iar o clipă de neatenție poate avea urmări dramatice”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Reprezentanții ISU au atras atenția că scăldatul în râuri, lacuri și alte locuri neamenajate poate fi extrem de periculos. Curenții puternici, adâncimea variabilă, apa tulbure și diferențele de temperatură pot pune viața în pericol chiar și în cazul persoanelor care știu să înoate.

„În spatele fiecărei astfel de misiuni sunt familii și oameni dragi care așteaptă o veste. Sunt salvatori care intră în apă cu speranța că nu este prea târziu. Sunt clipe în care fiecare secundă contează. Astfel de tragedii pot fi evitate”, au avertizat reprezentanții ISU Dâmbovița.

Autoritățile recomandă oamenilor să intre în apă doar în locurile special amenajate și supravegheate, să nu se aventureze departe de mal și să nu își supraestimeze capacitatea de a înota.

De asemenea, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, iar apropierea de râuri trebuie evitată atunci când nivelul apei este ridicat sau curenții sunt puternici.

Pompierii îi sfătuiesc pe oameni să nu intre în apă după ce au consumat alcool, să nu sară de pe poduri sau pontoane și să sune imediat la 112 dacă observă o persoană în pericol, fără a-și pune propria viață în primejdie.

Alte două victime, găsite în râul Mureș

Intervențiile pentru căutarea persoanelor dispărute în ape sunt tot mai frecvente.

Tot marți, pompierii din Mureș au căutat doi copii care căzuseră în râul Mureș, în localitatea Cipău. La operațiune a participat și un elicopter SMURD, care a survolat zona.

Cei doi copii de 10 şi 11 ani au fost găsiți și scoși din apă în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, medicii fiind nevoiţi să declare decesul micuţilor.