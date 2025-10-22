Se conturează o nouă ipoteză în cazul deflagraţiei din Rahova, una extrem de gravă, legată de ce anume ar fi putut produce deflagraţia. Explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze apărută în urma unui scurtcircuit electric, care ar fi avariat conducta ce alimenta blocul. În imagini filmate în exclusivitate de Observator, specialiştii ar fi găsit mai multe fisuri, după ce au ridicat ţeava pentru analiză. Locuitorii blocului confirmă - au avut, într-adevăr, probleme cu electricitatea cu o zi înainte de explozia catastrofală.

"Am auzit o bubuitură, deci nu pot să vă explic în cuvinte ce bubuitură puternică, n-am auzit în viaţa vieţilor mele aşa ceva", a povestit Paraschiva Popa, administratorul blocului din Rahova.

Ipoteza locatarilor: scurtcircuitul ar fi afectat conducta de gaze

Primele date din anchetă confirmă ipoteza locatarilor.

În imaginile filmate în exclusivitate de Observator poate fi văzut şanţul de unde specialiştii INSEMEX au extras conducta de gaze care alimentează blocul din Rahova. Ar fi avut mai multe fisuri.

Cum s-a propagat gazul în clădire

ANIMAŢIE. Ţeava era legată de conducta principală şi trecea prin același tunel subteran prin care sunt trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz. Acumularea din subteran s-a propagat apoi prin coloana verticală a blocului. Spaţiul era însă obturat, undeva deasupra etajului 5. Aşa ca gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie.

Şi locatarii confirmă că evenimentele care au dus la tragedie au început joi dimineaţă, cu o pană de curent.

"După aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96 i s-a ars frigiderul", a adăugat administratorul blocului.

În imobil a început să miroasă a gaz şi a fum, iar locatarii au sunat la Distrigaz şi la pompieri. În acest timp, administratora a coborât la subsol şi a închis robinetul de gaz.

"La subsol un fum și un miros de nu puteai să stai. Ghiţă de la apartamentul 103 îmi spune: "ieși afară, vrei sa mori acolo?", a mărturisit Paraschiva Popa.

Echipa Distrigaz a ajuns la bloc după ora nouă. Angajaţii au închis şi sigilat al doilea robinet al conductei de gaze, din afara blocului. Instituţia a comunicat că a verificat şi acumulările din imobil.

Distrigaz a ajuns la fața locului, dar verificările au fost limitate

"Mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz", a punctat administratorul.

La bloc au ajuns şi pompierii. Au sesizat acumularea de gaze din subsol, dar nu şi flacără. În prezenţa lor a fost verificat apartamentul unei femei unde se declanşase senzorul de gaz.

"A deschis ușa, am intrat în casă, nu era absolut nimic la femeie. Atât au verificat pompierii la etajul 2, la apartamentul 69", a explicat Paraschiva Popa.

Locatarii n-au avut noroc nici cu firmă privată la care au apelat pentru a verifica de unde vin scurgerilor de gaz. Angajaţii doar au constatat prezenţa acumulării, dar au plecat după ce nu s-au înţeles la bani cu administratora. Peste noapte, oamenii au stat cu uşile blocului deschise din cauza mirosului ucigaş de gaz. A doua zi, au venit apeluri în cascadă către Distrigaz şi din blocul vecin.

Firma privată chemată de locatari a plecat fără să rezolve problema

"Nu că a ajuns după sau în timpul exploziei, cum s-a vehiculat. Nu. Eram atunci la branşament cu domnul respectiv. Era la sigiliu, se uita la supapă", a precizat administratorul.

Atunci a fost momentul deflagraţiei.

"Nu cred că este suficient să vii, să pui un sigiliu şi să pleci. Probabil şi ISU are o vină că doar au venit, au constatat şi nu au solicitat evacuarea celor din blocul respectiv", a explicat Beatrice Comăniceanu, avocat.

Anchetatorii trebuie să stabilească şi dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată de lucrări neautorizate în apartamente.

