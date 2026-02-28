Antena Meniu Search
Video Imagini spectaculoase din inima Banatului. Cascada Bigăr, cea mai frumoasă din lume, în "straie" de primăvară

Primăvara a adus apă din belşug şi peisaje senzaţionale în Banatul Montan.

de Alexandru Badea

la 28.02.2026 , 07:55

Zeci de turişti opresc zilnic în Cheile Minişului, la două dintre cele mai frumoase căderi de apă din ţară: Cascada Bigăr şi Cascada Cârşa. După topirea zăpezilor, debitul s-a mărit considerabil.

Cascada Bigăr, votată drept cea mai frumoasă din lume

La Bigăr, apa limpede se revarsă peste celebrul clopot de calcar, într-un spectacol de spumă şi lumină. Iar, la câţiva kilometri distanţă, Cascada Cârşa are acum cel mai mare volum de apă din an. Curge lin, ca un voal peste stâncă.

Într-un top al jurnaliştilor americani de la The World Geography, Cascada Bigăr a ieşit pe primul loc ca cea mai frumoasă cascadă din lume.

