Zeci de turişti opresc zilnic în Cheile Minişului, la două dintre cele mai frumoase căderi de apă din ţară: Cascada Bigăr şi Cascada Cârşa. După topirea zăpezilor, debitul s-a mărit considerabil.

Cascada Bigăr, votată drept cea mai frumoasă din lume

La Bigăr, apa limpede se revarsă peste celebrul clopot de calcar, într-un spectacol de spumă şi lumină. Iar, la câţiva kilometri distanţă, Cascada Cârşa are acum cel mai mare volum de apă din an. Curge lin, ca un voal peste stâncă.

Într-un top al jurnaliştilor americani de la The World Geography, Cascada Bigăr a ieşit pe primul loc ca cea mai frumoasă cascadă din lume.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

