Video Imagini spectaculoase din inima Banatului. Cascada Bigăr, cea mai frumoasă din lume, în "straie" de primăvară
Primăvara a adus apă din belşug şi peisaje senzaţionale în Banatul Montan.
Zeci de turişti opresc zilnic în Cheile Minişului, la două dintre cele mai frumoase căderi de apă din ţară: Cascada Bigăr şi Cascada Cârşa. După topirea zăpezilor, debitul s-a mărit considerabil.
Cascada Bigăr, votată drept cea mai frumoasă din lume
La Bigăr, apa limpede se revarsă peste celebrul clopot de calcar, într-un spectacol de spumă şi lumină. Iar, la câţiva kilometri distanţă, Cascada Cârşa are acum cel mai mare volum de apă din an. Curge lin, ca un voal peste stâncă.
Într-un top al jurnaliştilor americani de la The World Geography, Cascada Bigăr a ieşit pe primul loc ca cea mai frumoasă cascadă din lume.
