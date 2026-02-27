Frământările de la vârful coaliţiei sunt cu atât mai evidente, cu cât te îndepărtezi de centru. Şi dacă tot am vorbit de taxe, într-o comună din Alba, un primar nu a reuşit să-şi convingă nici măcar colegii de coaliţie să voteze majorarea lor. De suferit, suferă tot oamenii. O economie trebuia făcută, aşa că edilul a cerut companiei de electricitate să stingă lumina pe uliţe. Primarul e neschimbat din funcţie de 5 mandate, dar consilierii şi vicele îl acuză că nu a făcut nimic să dezvolte comuna.

Comuna Almașu Mare din Munții Apuseni, are puţin peste 1.000 de locuitori. De la 1 martie, cele şapte sate împrăştiate pe munte riscă să rămână în beznă. Consilierii locali au refuzat să voteze majorarea taxelor, iar primarul a decis că soluţia e să stingă lumina.

Aproximativ cinci sute de becuri are sistemul public de iluminat din cele ţapte sate ale comunei, care în această perioadă funcţionează 10-11 ore zilnic. Dacă ar fi deconectate de la curent, economia de la buget ar fi de aproximativ 25 de mii de lei.

Inițial, edilul ceruse și deconectarea școlilor de la reţea, dar s-a răzgândit până la urmă.

"Una e iluminatul public, alta este nu avem banii de salarii, nu mai putem lua nici salariile, plus alte cheltuieli. Salubritatea nu putem plăti. Nu putem elibera certificate de urbanism, se leagă toate de aprobarea acestor taxe şi impozite", spune Aron Zaharia, primar.

Consiliul local are 9 consilieri, dar la fiecare ședință, proiectul prin care taxele erau majorate la pragul minim era respins de 5 dintre ei. Printre ei, şi viceprimarul.

"Noi nu avem nicio facilitate în comuna Almaşu Mare nu avem apă, nu avem canal, nu avem infrastructură zero. Noi nu avem nimic, pentru ce să mărim taxele şi impozitele", spune Petru Cosmin Burz, viceprimar.

"Cred că este un abuz din partea domnului primar. Nu putem pune bir pe oameni, ca să trăiască domnul primar cu angajaţii bine", spune consilierul local.

Fără un prag stabilit pentru taxe, primăria nu poate face bugetul

Sătenii ar putea pierde bonificaţia de 10 la sută pe care o primesc cei care plătesc dările pe cel târziu 31 martie. Comunitatea riscă inclusiv să nu mai poată beneficia de înjumătăţirea taxelor acordată zonelor defavorizate din Apuseni.

"Doar am mai trăit noi şi fără curent"

"A stat 25 de ani şi nu a făcut nimic. Uitaţi cum e drumul"

"Trebuie să fie bani, de ce plătim impozite. Nu e nimeni să ţină la populaţie aici, la noi", spun oamenii.

Edilul speră că la cea de-a opta ședință de Consiliu Local va reuşi să rezolve problema majorării taxelor.

