Impact fatal pe o şosea din Timiş. Doi tineri au murit, după ce au intrat cu motocicleta într-o maşină 

Moartea şi-a cerut din nou tributul pe şosea. Doi tineri de 18 şi 17 ani au murit, după ce au intrat cu motocicleta pe care se aflau într-o maşină care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe DJ 592D, la intersecția cu drumul comunal care face legătura între localitățile Boldur și Jabăr, din judeţul Timiş.

La sosirea echipajelor de intervenţie, unul dintre tineri a fost găsit fără viaţă, iar cel de-al doilea era inconştient. În ciuda manevrelor de resuscitare, a fost şi el declarat mort. Şoferul autoturismului a fost şi el rănit şi transportat la spital.

Ce spun poliţiştii

La data de 17 iunie 2026, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 592D, la intersecția cu drumul comunal care face legătura între localitățile Boldur și Jabăr.

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Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că doi tineri se deplasau cu o motocicletă de teren dinspre localitatea Boldur înspre localitatea Jabăr, iar la pătrunderea în intersecția cu DJ 592D au intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcția municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci.

În urma impactului, cei doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, au decedat. Conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului autoturismului a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.