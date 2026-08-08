Incendiu într-un apartament din Oradea. Locatara, găsită decedată de pompieri

O femeie a decedat în urma unui incendiu care i-a cuprins apartamentul sâmbătă, în Oradea. Apartamentul său se afla la etajul doi al imobilului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor, potrivit Agerpres.

"Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 'Crişana' al judeţului Bihor în jurul orei 11:50, iar pentru gestionarea evenimentului, la locul indicat au fost mobilizate operativ, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere şi o autospecială de lucru la înălţime, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor", a transmis sursa citată.

Incendiul a cuprins întreg apartamentul

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta deosebit de violent la nivelul întregului apartament, format din două camere, cu flacără deschisă şi degajări masive de fum, iar etajele 3 şi 4 ale imobilului erau inundate cu fum.

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"Echipajele de pompieri au localizat şi lichidat incendiul în aproximativ 10 minute, acţionând concomitent pentru protejarea celorlalte apartamente şi a acoperişului imobilului. Din nefericire, în interiorul locuinţei, pompierii au găsit-o pe proprietară decedată", menţionează sursa citată.

Concomitent cu operaţiunile de stingere, pompierii au verificat apartamentele situate la etajele 3 şi 4 şi au evacuat opt persoane.

Pompierii mai acţionează pentru înlăturarea efectelor negative ale evenimentului şi pentru stabilirea cauzei şi a împrejurărilor în care s-a produs incendiul.