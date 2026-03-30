Video Incendiu la un apartament din Gherla. Focul ar fi pornit de la o ţigară

Incendiu violent, aseară, în municipiul Gherla din judeţul Cluj! Flăcările au izbucnit într-un apartament şi au făcut scrum balconul locuinţei, dar şi o cameră.

de Anda Anghelache

la 30.03.2026 , 09:29

Vâlvătaia a fost atât de puternică, încât, s-a extins şi la apartamentul de deasupra, iar norul dens de fum a băgat în spaimă oamenii. Din fericire, salvatorii au acţionat rapid şi nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au stabilit că focul a pornit din cauza unei ţigări uitate aprinsă.

Anda Anghelache Like
incendiu gherla cluj flacari apartament bloc
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?
Observator » Evenimente » Incendiu la un apartament din Gherla. Focul ar fi pornit de la o ţigară
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.