Peisajele montane ale României îi atrag mai ceva ca un magnet pe turiştii străini. Liniştea şi gustul mâncării tradiţionale îi fac să revină şi să se bucure mereu la fel ca prima dată. Iar Rânca este una dintre destinaţiile cele mai căutate de cei care vin din stăinătate la noi. Pe lângă faptul că Transalpina este inclusă în topul şoselelor splendide, zona în sine are de toate, de la preparate senzaţionale şi până la ospitalitatea gazdelor.

Transalpina este per total o experienţă. Doar cei care au ajuns acolo înţeleg cum se simte liniştea deplină.

Stațiunea Rânca atrage tot mai mulți turiști străini, cuceriți de peisajele spectaculoase, gustul autentic al mâncării tradiționale și, mai ales, de ospitalitatea gazdelor. Pentru mulți dintre ei, Rânca este o oprire de neratat înainte de aventura pe Transalpina.

”Pentru mine e a doua oară, am mai fost în România acum zece ani. Peisajul și oamenii sunt frumoși și foarte prietenoși”, spune o turistă din Germania.

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Iar pentru a îi face pe cei care sunt pentru prima dată în zona Rânca să revină, proprietarii pensiunilor vor să îi impresioneze cu gastronomia locală.

”Este vedeta meniului nostru, este ciolan în pâine, se serveşte aşa. Oaspeţii noştri de fiecare dată fac fotografii când îl aduc, se serveşte aşa cu fasole şi desigur cu murături”, spune Adina Seliște, proprietară pensiune.

Transalpina este cea mai înaltă şosea din România, şi de curând a fost inclusă în topul european al celor mai spectaculoase drumuri, alături de Transfăgărăşan.