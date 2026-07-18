Incendiu puternic la un depozit din Giurgiu. A fost emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului toxic

Incendiu violent în această dimineaţă în Giurgiu! Un depozit de materiale plastice a fost cuprins de flăcări, iar autorităţile au trimis mesaje RO-ALERT, din cauza degajărilor de fum. Locuitorii din zonă spun că nu este prima dată când depozitul arde şi cer măsuri autorităţilor. Garda de Mediu a fost deja anunţată.

Mai bine de 4 ore s-au luptat pompierii cu incendiul. Flăcările au putut fi văzute de la kilometri distanţă pe timpul nopţii.

Suprafața afectată este de aproximativ 5.000 de metri pătrați, iar pompierii au încercat să limiteze extinderea flăcărilor pentru a nu ajunge la clădirile din apropiere.

Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT, din cauza fumului toxic. În interiorul depozitului sunt mormane întregi de materiale din plastic recilcate care au contribuit la extiderea rapida a focului si care pot arde mocnit .

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În Intervenție este folosit şi un buldoexcavator, pentru a permite accesul în zonele afectate. "Acţionăm la faţa locului aproximativ 40 de pompieri. Undeva în spate este şi o hală în care se desfăşura efectiv procesul tehnologic. Din fericire am reuşit loclaizarea", a declarat Florin Neguţ, Comandantul Detașamentului de Pompieri Bolintin Deal.

Din cauza necesarului mare de apa, salvatorii au alimentat cisternele de la hidrații din zonă pe o raza de 5 kilometri.

"A fost sesizată şi Garda de Mediu. La faţa locului au fost mobilizate progresiv forţe şi mijloace, respectiv 7 autospeciale de stingere, 2 cisterne, o autospecială prevăzută cu instalaţie de hidroperforare, o descarce rare şi autospeciala cu roboţi", a transmis Nicoleta Beianu, ISU Giurgiu.

Localnicii spun că nu e prima dată când depozitul este cuprins de flăcări. "Este al doilea incendiu în decurs de un an. <TAIE 03:49-03:57> Cred că autorităţile ar trebui să facă ceva cu acest depozit pentru că după cum se vede nu există în zonă instalaţii de stingere a incendiului".

Din fericire nu au fost înregistrate victime.