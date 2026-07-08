Video Incendiu violent în Capitală. Au ars 500 de metri pătraţi, o casă şi două anexe din Militari s-au făcut scrum
Incendiu puternic, aseară, în cartierul Militari din Capitală.
O casă şi două anexe au luat foc, iar aproximativ 500 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum. Intervenţia pompierilor a fost promtă, aceştia reușind să stingă flăcările înainte să se extindă la alte imobile din zonă.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de autorități.