O casă şi două anexe au luat foc, iar aproximativ 500 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum. Intervenţia pompierilor a fost promtă, aceştia reușind să stingă flăcările înainte să se extindă la alte imobile din zonă.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de autorități.