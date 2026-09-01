Mii de marinari americani vor debarca în Thailanda. Poliţia se pregăteşte de razii anti-prostituţie

Cei aproximativ 5.000 de militari americani de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln sunt aşteptaţi în Thailanda pentru o escală de câteva zile, iar autorităţile din Pattaya au pregătit măsuri speciale pentru sosirea lor. Poliţia va intensifica patrulele în zonele cunoscute pentru viaţa de noapte şi a organizat deja razii împotriva prostituţiei, în urma cărora zeci de persoane au fost reţinute.

Pattaya, staţiune cunoscută pentru viaţa de noapte şi unde militarii americani mergeau în permisie în timpul războiului din Vietnam, se pregăteşte să îi primească pe marinarii, aviatorii şi infanteriştii marini de pe USS Abraham Lincoln. Vizita este văzută şi ca o oportunitate pentru economia locală. "Circa 600 de agenţi vor fi mobilizaţi pentru a asigura securitatea şi a acorda asistenţa necesară", a declarat guvernatorul provinciei Chonburi, Narit Niramaiwong.

Înainte de sosirea navei, poliţia pregăteşte patrule suplimentare în zona principală a plajei din Pattaya şi în cartierul cunoscut pentru viaţa de noapte. În weekend, autorităţile au organizat deja razii în urma cărora 40-50 de persoane au fost reţinute pentru suspiciuni de prostituţie.

Prostituţia este ilegală în Thailanda, însă, în ciuda controalelor organizate periodic, această industrie este prezentă în marile zone turistice, inclusiv în anumite părţi din Bangkok şi Pattaya, scrie The Independent.

Articolul continuă după reclamă

Controversele din jurul portavionului USS Abraham Lincoln

Nava cu propulsie nucleară a pornit în 21 noiembrie 2025 din portul californian San Diego într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redesfăşurată în Orientul Mijlociu înainte de atacul din 28 februarie al Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

Între timp au apărut relatări despre penurii alimentare, probleme cu instalaţiile sanitare şi marinari disperaţi care ameninţau că se aruncă peste bordul portavionului. Informaţiile au generat critici în Statele Unite, unde potrivit AFP conflictul cu Iranul este tot mai nepopular.

După 285 de zile pe mare, USS (nava militară a SUA) Abraham Lincoln urmează să acosteze imediat după miezul nopţii conform orei locale în portul Laem Chabang, unde va rămâne până duminică seara, a precizat primarul din Pattaya, Poramase Ngampiches, care speră că localitatea sa va obţine venituri de 100 de milioane de baht, adică aproximativ 2,6 milioane de euro.

Militarii "nu şi-au cheltuit banii de 200 de zile"

El a subliniat că membrii echipajului "nu şi-au cheltuit banii de 200 de zile". Edilul a insistat asupra securităţii şi a făcut apel la comercianţi să nu majoreze preţurile, pentru a nu-i "exploata" pe militarii americani. Acestora le va fi interzisă practicarea sporturilor nautice cum ar fi jet-ski, precum şi consumul de canabis, a adăugat primarul.

Odinioară doar un sat de pescari, Pattaya s-a schimbat în timpul războiului din Vietnam din deceniul 1960, când soldaţii din Statele Unite au început să se relaxeze pe plajele mărginite de palmieri, la numai două ore de condus de Bangkok. Ulterior, staţiunea a devenit un centru mondial pentru turismul sexual - o imagine de care ar dori să scape.

Acum, în afara sezonului turistic, escala portavionului poate fi un câştig neaşteptat pentru comerţul local. Nicko, proprietarul francez al unui club de noapte cu dansatoare, a apreciat că "trebuie luat tot ce se poate. Ar trebui să aducă o mică relansare a activităţii. Pe urmă va trebui să fim atenţi să nu se sară peste cal, fiindcă se ştie - cu ajutorul alcoolului pot apărea rapid derapaje".