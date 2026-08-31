Copil de 12 ani, scos din mare de turiști pe o plajă neamenajată din Eforie. A intrat în apă nesupravegheat

Un copil de 12 ani a fost scos din mare de turiști, luni după-amiază, pe o plajă neamenajată din Eforie Nord. Băiatul era împreună cu fratele său geamăn, însă cei doi copii erau nesupravegheați în momentul în care a avut loc incidentul.

Băiatul se afla la plajă împreună cu fratele său geamăn. Cei doi copii erau nesupravegheați.

Oamenii care au intervenit au sunat imediat la 112 și au alertat cel mai apropiat punct de salvamar. Echipele medicale au ajuns de urgență pe plajă, iar copilul a fost resuscitat, potrivit Salvamarilor de la Eforie Nord.

Băiatul a fost transportat la spital

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, băiatul a fost preluat și transportat la spital.

Autorităţile roagă turiştii să nu meargă pe plaje neamenajate, deoarece în aceste zone nu există posturi de salvamar care să poată interveni în câteva secunde atunci când cineva este luat de curenți.

De asemenea, părinţii sunt avertizaţi să nu îşi lase copiii nesupravegheați lângă apă, nici măcar pentru câteva momente. Marea poate transforma o clipă de neatenție într-o luptă pentru viață.