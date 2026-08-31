Piața muncii se schimbă rapid, iar inteligența artificială aduce o nouă dilemă: cum alegem jobul potrivit și cum ne găsim un loc de muncă în funcție de abilitățile și punctele noastre forte. Explică la Observator 16 Olivia Petre, consultant în psihologie organizațională.

Prezentator: Așa arată piața muncii acum. Mă uit la cei tineri sau cei care au o anumită vârstă, dar s-au plafonat și vor să facă altceva. Cum faci, totuși, alegerea bună? Cei care au copii cum știu, de fapt, să-i ghideze pe tineri și, cu tot acest pericol al inteligenței artificiale?

Invitat: Primul pas ar trebui să fie un demers de autocunoaștere. De multe ori ne uităm doar spre piața muncii, dar înainte ar trebui să mă uit la mine și să găsesc răspunsul la următoarele întrebări: ce tipuri de activități mă atrag, în ce tipuri de activități sunt sau pot deveni competent? Trebuie să am claritate asupra potențialului meu. Și aici, în talent management, e relevant să știm ce personalitate am, pentru că ea îmi arată ce activități îmi plac și care e stilul meu de rezolvare.

Prezentator: Și cum afli asta?

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Invitat: Ideal ar fi să vorbesc cu un specialist, cu un consilier în orientare vocațională, așa cum există în școli. Avem astfel de consilieri și online, avem în online teste psihometrice care sunt cele mai importante și îi încurajez pe toți care se află într-o astfel de căutare să facă un test de personalitate validat științific. Ele ne ajută să vedem cu ce tip de mediu ne potrivim. Sunt o persoană creativă care funcționează autonom sau sunt mai degrabă o persoană precaută, care are nevoie de multe reguli și care generează rezultate într-un mediu cu multe proceduri stricte? Tinerii de azi se îndrăgostesc de multe ori de partea strălucitoare a unei profesii, de ce văd pe sticlă, dar nu mă uit la realitatea cotidiană. Dar pot merge să investighez. Apoi e important să mă uit la abilitățile mele cognitive, tipul de inteligență predominant: verbal, numeric, figural. Eu am un tip de inteligență numerică redusă spre medie, însă mă ajută foarte mult nivelul de inteligență verbală. N-aș avea succes să mă duc într-o profesie care presupune aptitudini numerice importante. Și e bine să știu asta. Vrem să luăm o decizie cât mai bine informată, în care să fiu cât mai conștient care e mediul în care îmi pot îndeplini cu adevărat potențialul.

Prezentator: Să nu mă uit neapărat la angajator, companie, ci să încerc să înțeleg care sunt lucrurile pe care pot să le pun pe masă, asta spui?

Invitat: Ambele sunt parte din ecuație, dar de aici aș începe demersul. De la cum sunt eu, ce e important pentru mine. Aș căuta jobul acesta la intersecția dintre cum sunt, la ce pot deveni bun și care e o meserie care îmi place, ce are în același timp căutare pe piața muncii. Și, dincolo de asta, mă uit care sunt ofertele din acest moment, care e stilul de viață pe care mi-l doresc, ce compromisuri sunt dispus să accept. Ce știm cu siguranță e că, în momentul ăsta, piața muncii nu ne mai oferă predictibilitate și paradigma asta a unei persoane care se pregătește pentru o profesie care va rămâne pe viață și, eventual, schimbă 1-2 angajatori.

Prezentator: Cred că au rămas foarte puține profesii în zona asta.

Invitat: S-au transformat, cu siguranță. De aceea, încurajarea pe care o facem e să ne pregătim pentru a dezvolta seturi de abilități. Cu cât avem mai multe, cu atât mă voi putea adapta unei piețe a muncii în continuă schimbare.