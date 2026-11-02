Atacuri cu drone la graniţa cu România. Avioane F-16 ridicate de la sol şi mesaj RO-Alert în Tulcea

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că aeronave F-16 de la Feteşti şi Câmpia Turzii au fost ridicate, în noaptea de duminică spre luni, după ce s-au înregistrat atacuri cu drone la porturile ucrainene de la Dunăre. De asemenea, un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, oamenii fiind sfătuiţi să se adăpostească. MApN a precizat că nu s-au înregistrat pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ţinta unor atacuri masive cu drone. Au fost ridicate de la sol aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană de la Feteşti şi Câmpia Turzii, precum şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT”, au anunţat, luni, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 04.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Cetăţenii, sfătuiţi să se adăpostească

”Alertă aeriană (posibilă incursine de drone). Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Articolul continuă după reclamă

MApN a menţionat că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, iar alerta aeriană a încetat la ora 05.26.