Observator » Evenimente » Scandalagiul din Constanța, trimis la evaluare psihiatrică după ce și-a vărsat furia pe vecini și polițiști

Video Scandalagiul din Constanța, trimis la evaluare psihiatrică după ce și-a vărsat furia pe vecini și polițiști

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 19:53 | Modificat la 01.11.2026, 19:53

Scandal uriaş pe o stradă din Constanţa, după un conflict între tată şi fiu. Supărat pe părintele său, un bărbat de 35 de ani şi-a vărsat furia pe maşina acestuia.

A urmat apoi o ploaie de ameninţări la adresa vecinilor. Agresorul nu s-a potolit nici la apariţia echipajului de inervenţie, ba chiar l-a atacat pe unul dintre agenţi.

Poliţistul a folosit spray-ul lacrimogen din dotare, iar colegii săi au reuşit să îl încătuşeze pe bătăuş.

Scandalagiul a ajuns ulterior la spital pentru o expertiză psihiatrică. 

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, încă, nu se ştie motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest.

Anda Anghelache
Like
bataus politist
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.