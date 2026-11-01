Scandal uriaş pe o stradă din Constanţa, după un conflict între tată şi fiu. Supărat pe părintele său, un bărbat de 35 de ani şi-a vărsat furia pe maşina acestuia.

A urmat apoi o ploaie de ameninţări la adresa vecinilor. Agresorul nu s-a potolit nici la apariţia echipajului de inervenţie, ba chiar l-a atacat pe unul dintre agenţi.

Poliţistul a folosit spray-ul lacrimogen din dotare, iar colegii săi au reuşit să îl încătuşeze pe bătăuş.

Scandalagiul a ajuns ulterior la spital pentru o expertiză psihiatrică.

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, încă, nu se ştie motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest.