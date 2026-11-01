Peisaj de iarnă la Rânca, in prima zi de noiembrie. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsori, iar autoritățile au închis circulația pe Transalpina. Turiștii veniţi special să parcurgă cea mai înaltă şosea din România s-au resemnat cu o bulgăreală și un om de zăpadă.

La munte ninge feeric, dar pe șosea basmul se complică. Zăpada a acoperit carosabilul, iar autoritățile au decis închiderea circulației pe un tronson al Transalpinei.

La ieșirea din Rânca, șoferii se lovesc de un indicator pe care scrie accesul interzis. Cei care voiau să înainteze spre Obârșia Lotrului sunt obligați să facă cale-ntoarsă.

"Aici au închis și ne întoarcem spre casă. Facem câteva poze. Avem lanțuri la noi tot, echipați.", "Am zis să vedem până unde, dar cam scurt.", "Ieri am intrat pe Transalpina, cred că am fost ultima mașină pe Transalpina. Plecăm spre casă deja, mâine începem serviciu.", spun șoferii.

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"Am început ușor pe ploaie, am continuat cu lapoviță și am ajuns la zăpadă mărișoară.", adaugă și soția unui șofer.

Pentru unii, distracția la munte s-a oprit la barieră. Alții au încins o bătaie zdravănă cu bulgări și au încheiat cu un om de zăpadă.

"Nu ne așteptam, mai ales că cu 4 km de Rânca încă ploua, nu se vedea deloc zăpadă. Eram puțin nesigur că vom putea urca la Rânca.", spune un părinte.

"E frumoasă și iarna, dar parcă totuși e cam frig.", precizează o femeie.

Drumarii au ieșit cu zeci de utilaje și au intervenit inclusiv cu material antiderapant.

"DRDP Craiova acționează cu utilajele de deszăpezire pe toate drumurile naționale din zona montană. Facem un apel la conducătorii auto să nu plece la drum în aceste zone unde sunt anunțate ninsori cu autovehiculele echipate necorespunzător pentru sezonul rece.", explică Cristi Tudor, DRDP Craiova.

Autoritățile le recomandă celor care vor să se avânte în această perioadă în zonele montane la altitudini mari să aibă în mașină și lanțuri derapante, și lopată pentru zăpadă.