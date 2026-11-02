Undă de șoc în tabăra democraților, după ce o deputată a trecut de partea candidatului republican la Senat

Undă de șoc în tabăra democraților din SUA. Deputata Haley Stevens, din Michigan, și-a anunțat sprijinul pentru republicanul Mike Rogers în cursa pentru Senat, după disputa cu fostul său adversar din alegerile primare, democratul Abdul El-Sayed. Anunțul vine cu doar două zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Deputata democrată de Michigan Haley Stevens l-a susţinut public, duminică, pe candidatul republican la funcţia de senator în alegerile de la jumătatea mandatului, ce vor avea loc marţi în SUA, în urma unei dispute cu candidatul propriului partid, Abdul El-Sayed.

Undă de şoc în tabăra democraţilor

Într-un video postat pe X cu două zile înaintea scrutinului, Stevens a afirmat că îi acordă ''sprijinul său lui Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite'' şi a apărut alături de acesta la o slujbă într-o biserică afro-americană.

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Aleasa în Camera Reprezentanţilor şi Abdul El-Sayed, care a învins-o în timpul alegerilor primare din Partidul Democrat pentru Senat, au de mai multe zile o dispută politică legată de Israel. Sâmbătă, candidatul progresist cu opinii propalestiniene declarase că nu doreşte prezenţa deputatei moderate la un eveniment de campanie programat duminică.

În video-ul postat duminică, Haley Stevens afirmă că ''nu îşi are locul în campania lui Abdul'' şi i-a reproşat acestuia că promovează un discurs al ''urii''.

Interogat în legătură cu această chestiune, Abdul El-Sayed, care ar putea deveni primul membru musulman al Senatului Statelor Unite, a afirmat că ''nu se gândeşte la Haley Stevens'', precizând că este ''mai puţin interesat de politica ei decât de politicile publice''.

''Wow, Haley a spus ceea ce puţine persoane au curajul de a spune'', a reacţionat preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social, salutând ''loialitatea şi curajul'' deputatei şi remarcând influenţa ei în rândul alegătorilor evrei şi afro-americani. Sondajele de opinie îl creditează pe Abdul El-Sayed cu un mic avans faţă de Mike Rogers în preferinţele electoratului din Michigan.

Păstrarea acestui loc este esenţială pentru Partidul Democrat în scopul obţinerii majorităţii în Senatul SUA pentru ultimii doi ani din mandatul preşedintelui Trump. Voturile comunităţilor afro-americane şi evreieşti din Michigan, stat care votează tradiţional cu democraţii, s-ar putea dovedi decisive.

"Trădare josnică"

După slujba la biserica din nordul oraşului Detroit, unde Stevens şi logodnicul ei, Jason Turkish, s-au rugat alături de Rogers şi soţia acestuia, Kristi, deputata a declarat reporterilor: "Nu întorc spatele democraţilor. Este doar un vot".

Rogers, care stătea lângă ea, a declarat că se simte "onorat" de sprijinul ei. Apariţia lor i-a uimit pe democraţi, având loc la câteva zile după ce Stevens a reafirmat public că va vota pentru candidatul partidului său.

Preşedintele partidului la nivel de stat, Curtis Hertel, a afirmat că susţinerea acordată de Stevens "demonstrează că a renunţat la tot ceea ce pretinde că îi pasă".

"Respingem încercările lui Stevens şi ale celor care acţionează cu rea-credinţă de a diviza partidul nostru şi de a ne submina avântul", a scris Hertel, adăugând că nu va permite ca astfel de "distrageri" de ultim moment să descurajeze campania.

Hertel a scris ulterior că Stevens "nu este în prezent membră a Partidului Democrat din Michigan şi nici nu va fi în viitor". Liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, care a susţinut-o pe Stevens în alegerile primare, a condamnat sprijinul acordat de aceasta lui Rogers.

"Este o trădare josnică din partea deputatei Stevens", a scris Schumer într-o postare pe reţelele sociale.

Trump salută "curajul" lui Stevens

Trump a lăudat-o pe Stevens într-o postare pe Truth Social, afirmând că aceasta este "o democrată extrem de respectată" şi că sprijinul de care se bucură din partea alegătorilor afro-americani şi evrei din Michigan este "practic fără precedent".

"Haley a spus ceea ce puţini sunt dispuşi să spună. Prin acţiunile sale, ea a dat dovadă de o loialitate extraordinară şi aproape fără precedent faţă de minunatul popor din Michigan", a scris Trump. "Este ceva numit curaj, iar puţini oameni îl au aşa cum tocmai l-a demonstrat deputata Haley Stevens!"

Un purtător de cuvânt al Comitetului Naţional Republican, Hunter Lovell, a declarat într-un comunicat că democraţii care se simt abandonaţi de El-Sayed "au un cămin" alături de Rogers.

"Când deputata Haley Stevens, care a candidat împotriva lui Abdul El-Sayed şi îl cunoaşte mai bine decât oricine, îl susţine pe Mike Rogers, Michigan ar trebui să ia aminte", a spus el.