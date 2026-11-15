40 de zile va dura Postul Crăciunului care începe astăzi. În această perioadă, credincioşii ortodocşi se pregătesc pentru sărbătoarea Naşterii Domnului.

Astăzi începe postul Crăciunului și sunt șase zile până la prima dezlegare la pește din acest post, pe 21 noiembrie, atunci când este sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică, iar ultima dezlegare la pește este pe 19 decembrie, cu câteva zile înainte de Crăciun. În total, 14 dezlegări la pește în acest post al Crăciunului, lung de 40 de zile.

Un post considerat mai puțin aspru decât cel al Paștelui, deși sezonul fructelor și legumelor proaspete s-a încheiat, datorită acestor 14 zile de dezlegări la pește, este considerat un post mai puțin sever.

Atenție însă, biserica spune că postul nu este doar despre restricții alimentare, ci se pune accent pe comportamentul credincioșilor, pe iertare, evitarea conflictelor, generozitate și ajutorarea celor din jur.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, astăzi începe postul Crăciunului, iar biserica îndeamnă toți credincioșii să se pregătească, mai ales spiritual, pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății, nașterea lui Isus Hristos, sărbătorită pe 25 decembrie.