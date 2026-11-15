Centrul Infotrafic: Vizibilitate scăzută din cauza ceţii pe 5 autostrăzi. Cod galben de ceaţă în Bucureşti

Vizibilitatea în trafic este scăzută, duminică dimineaţă, din cauza ceţii, pe drumuri din judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Suceava şi Vrancea şi pe tronsoane din autostrăzile A0 Centura Capitalei, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Bacău. În aceste zone, meteorologii au emis Cod galben de ceaţă.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.

Totuşi, vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Suceava şi Vrancea.

De asemenea, pe mai multe tronsoane din autostrăzile A0 Centura Capitalei, A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Braşov şi A7 Ploieşti - Bacău sunt semnalate condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic, pe alocuri sub 100 de metri.

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Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv drumurile naţionale DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulaţia se desfăşoară pe un carosabil preponderent umed, dar vizibilitatea în trafic este bună, iar valorile de trafic normale.

"Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie", atrag atenţia poliţiştii rutieri.

Cod galben de ceaţă în Bucureşti

A fost emis un cod galben de ceaţă pentru Bucureşti şi jud. Ilfov. În Bucureşti, ceaţa determină vizibilitate redusă sub 200 metri, îndeosebi în zona periferică din sudul și estul municipiului. În jud. Ilfov, local și temporar - ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 metri și izolat sub 50 metru, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.