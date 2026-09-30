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Rezultate UEFA Nations League: Lamine Yamal, evoluţie dezarmantă împotriva Croaţiei 

Lamine Yamal, evoluţie remarcabilă împotriva Croaţiei în UEFA Nations League Lamine Yamal, evoluţie remarcabilă împotriva Croaţiei în UEFA Nations League - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.09.2026, 09:04 | Modificat la 30.09.2026, 09:07

Marţi seara s-au jucat noi meciuri în UEFA Nations League, iar eroul serii a fost, de departe, atacantul Lamine Yamal, puştiul-minune al naţionalei Spaniei făcând spectacol împotriva Croaţiei.

Deşi se anunţa un duel echilibrat, iar Croaţia a rezistat eroic aproximativ 30 de minute, în cele din urmă Spania s-a impus la scor, 4-1, la capătul unui duel în care Lamine Yamal a reuşit două goluri şi o pasă de gol. Pubill şi Nico Williams au mai punctat pentru iberici, iar Beljo a înscris golul de onoare al oaspeţilor. Spania a încheiat meciul cu 64% posesie şi 7-2 la şuturi pe poartă, semn că diferenţa de scor putea fi chiar mai mare.

A fost un nou meci prin care Lamine Yamal şi-a depus serios candidatura la câştigarea Balonului de Aur. Deşi are doar 19 ani şi aproape trei luni, Lamine Yamal traversează o perioadă extraordinară. Specialiştii se aşteptau la un recul după câştigarea Cupei Mondiale 2026, însă atacantul Barcelonei a ajuns la 11 goluri şi şapte pase decisive în ultimele opt meciuri jucate.

Marţi seara s-au mai jucat în UEFA Nations League meciurile: Cehia - Anglia 0-2, Scoţia - Elveţia 0-3, Slovenia - Macedonia de Nord 2-0, Finlanda - Belarus 0-0, Moldova - Insulele Feroe 1-1, Bulgaria - Estonia 0-0, Luxemburg - Islanda 0-3, San Marino - Albania 0-3, Slovacia - Kazahstan 2-1.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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