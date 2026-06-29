Incident de la festivalul FITS. O tânără de 16 ani a căzut de la 4 metri în timpul spectacolului cu drone

Fata de 16 ani a căzut de la aproximativ 4 metri, în parcarea aflată în faţa Teatrului Naţional Radu Stanca, în cadrul Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS). Aceasta era prezentă la spectacolul multimedia cu drone de închidere a festivalului, potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), pentru Agerpres.

Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, iar la faţa locului a intervenit un echipaj al SAJ Sibiu cu medic.

"La sosirea echipajului, victima prezenta un traumatism cranio-facial şi traumatisme ale membrelor. După evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale, pacienta a fost transportată la spital, conştientă", au transmis reprezentanţii SAJ Sibiu.

Ce spun doctorii

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Fata este în stare bună şi a rămas internată pentru supraveghere medicală, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, dr. Ioana Mătăcuţă.

"Adolescenta în vârstă de 16 ani la care faceţi referire se află internată în secţia Chirurgie Pediatrică. Prezintă leziuni traumatice la nivel facial, are stare bună şi va mai rămâne sub supraveghere", a precizat dr. Ioana Mătăcuţă.

Fata a căzut peste balustrada amplasată în parcarea aflată în faţa Teatrului Naţional "Radu Stanca".

Incidentul s-a produs în timpul spectacolului multimedia cu drone organizat în cadrul FITS, în apropierea parcării Cazarma 90, unde s-au aflat mii de spectatori, care încercau să fotografieze şi să filmeze imaginile "desenate" pe cer.