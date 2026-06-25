Vacanţa de lux din Dubai i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea unei tinere influenceriţe din Marea Britanie, aceasta l-a ucis pe bărbatul care venise cu ea.

Lucrurile au luat o întorsătură urâtă, iar fata de 23 de ani a ajuns să-l ucidă pe bărbatul care o însoţea, un individ, tot cetăţean britanic, pe care îl cunoscuse recent pe reţelele sociale. Brooke George l-a înjunghiat mortal chiar în apartamentul în care erau cazaţi.

Ce mărturiseşte tânăra

Ea spune că totul a fost în autoapărare, bărbatul o sechestrase şi a lovit-o în mod repetat. Însă autorităţile nu sunt încă sigure pe varianta ei.

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Tânăra este acum în arest în Dubai şi speră la o eliberare pe cauţiune până la finalizarea procesului.

Cazul este în prezent în atenţia organizaţiilor pentru drepturile omului şi ridică mari semne de întrebare legate de procedurile legale şi de protecţie a cetăţenilor străini aflaţi în astfel de situaţii.