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Video O influenceriţă britanică riscă pedeapsa cu moartea, în Dubai. De ce ar fi ucis un individ cunoscut online

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.06.2026, 18:24 | Modificat la 25.06.2026, 18:24

Vacanţa de lux din Dubai i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea unei tinere influenceriţe din Marea Britanie, aceasta l-a ucis pe bărbatul care venise cu ea.

Lucrurile au luat o întorsătură urâtă, iar fata de 23 de ani a ajuns să-l ucidă pe bărbatul care o însoţea, un individ, tot cetăţean britanic, pe care îl cunoscuse recent pe reţelele sociale. Brooke George l-a înjunghiat mortal chiar în apartamentul în care erau cazaţi. 

Ce mărturiseşte tânăra

Ea spune că totul a fost în autoapărare, bărbatul o sechestrase şi a lovit-o în mod repetat. Însă autorităţile nu sunt încă sigure pe varianta ei. 

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Tânăra este acum în arest în Dubai şi speră la o eliberare pe cauţiune până la finalizarea procesului. 

Cazul este în prezent în atenţia organizaţiilor pentru drepturile omului şi ridică mari semne de întrebare legate de procedurile legale şi de protecţie a cetăţenilor străini aflaţi în astfel de situaţii. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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