Observator » Evenimente » Incident naval în Tulcea. O navă de mari dimensiuni a lovit pontoane şi ambarcaţiuni. Momentul, filmat

Video Incident naval în Tulcea. O navă de mari dimensiuni a lovit pontoane şi ambarcaţiuni. Momentul, filmat

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Ana Zenovie | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.08.2026, 20:12 | Modificat la 31.08.2026, 20:13

Un incident naval s-a petrecut în această după-amiază, în Tulcea. O navă de marfă a intrat în ambarcațiunile acostate la mal. Pe imagini se vede cum colosul se apropie și lovește mai multe bărci. Oamenii de pe faleză au tras o sperietură zdravănă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale.

O navă sub pavilion Panama a avariat, luni, mai multe ambarcațiuni și pontoane aflate pe faleza Ivan Patzaichin din municipiul Tulcea, iar Căpitănia Zonală a Portului Tulcea a început cercetările pentru stabilirea cauzei evenimentului.

Potrivit Autorității Navale Române, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime, iar nava Line S se deplasa pe Dunărea maritimă spre Ismail, Ucraina.

În clipul video făcut public pe Facebook, pe contul Danube Delta, nava S Line avariază inclusiv pontonul de acostare al Administrației Zonei Libere Sulina, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean, care administrează portul tulcean.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Datele făcute publice de Garda de Coastă arată că, începând cu luna iulie 2026, în contextul în care canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră nu au mai fost tranzitate de către nave comerciale, valorile de trafic înregistrate la nivelul Punctelor de Trecere a Frontierei Sulina și Tulcea au crescut cu aproximativ 25%, respectiv 50%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe acelaşi subiect

De la începutul acestui an, mai multe nave au fost implicate în diferite evenimente pe Dunărea maritimă, în urma unora dintre ele, eșuări de nave, ANR anunțând restricționarea traficului pe canalul Sulina. Unul dintre evenimente s-a soldat cu scufundarea unei nave aflate sub pavilion România.

Ana Zenovie
Ana Zenovie
Like
tulcea nava
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.