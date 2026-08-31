Un incident naval s-a petrecut în această după-amiază, în Tulcea. O navă de marfă a intrat în ambarcațiunile acostate la mal. Pe imagini se vede cum colosul se apropie și lovește mai multe bărci. Oamenii de pe faleză au tras o sperietură zdravănă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale.

O navă sub pavilion Panama a avariat, luni, mai multe ambarcațiuni și pontoane aflate pe faleza Ivan Patzaichin din municipiul Tulcea, iar Căpitănia Zonală a Portului Tulcea a început cercetările pentru stabilirea cauzei evenimentului.

Potrivit Autorității Navale Române, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime, iar nava Line S se deplasa pe Dunărea maritimă spre Ismail, Ucraina.

În clipul video făcut public pe Facebook, pe contul Danube Delta, nava S Line avariază inclusiv pontonul de acostare al Administrației Zonei Libere Sulina, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean, care administrează portul tulcean.

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Datele făcute publice de Garda de Coastă arată că, începând cu luna iulie 2026, în contextul în care canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră nu au mai fost tranzitate de către nave comerciale, valorile de trafic înregistrate la nivelul Punctelor de Trecere a Frontierei Sulina și Tulcea au crescut cu aproximativ 25%, respectiv 50%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

De la începutul acestui an, mai multe nave au fost implicate în diferite evenimente pe Dunărea maritimă, în urma unora dintre ele, eșuări de nave, ANR anunțând restricționarea traficului pe canalul Sulina. Unul dintre evenimente s-a soldat cu scufundarea unei nave aflate sub pavilion România.