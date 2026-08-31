Un viceprimar AUR a făcut prăpăd cu maşina prin comună, apoi a fugit. Noaptea, s-a întors să-şi şteargă urmele

Un viceprimar din judeţul Gorj este cercetat după ce ar fi provocat un accident rutier, a plecat de la faţa locului, iar ulterior s-a prezentat la spital spunând că a căzut în curtea casei. Maşina implicată în accident a fost ridicată cu un tractor înainte de intervenţia Poliţiei.

Accidentul s-a petrecut în comuna gorjeană Stejari, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

"Din primele cercetări efectuate a reieşit că, la data de 30 august 2026, în jurul orei 03:20, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Stejari, ar fi condus un autoturism pe DJ 605 B Stejari, către satul Piscoiu, iar la ieşirea dintr-o curbă la dreapta, acesta ar fi pierdut controlul direcţiei de mers, intrând în coliziune cu mai multe capete de pod, după care autoturismul s-ar fi oprit în gardurile unor imobile. Ulterior, conducătorul auto ar fi părăsit locul producerii evenimentului rutier şi s-ar fi deplasat la domiciliu, iar în jurul orei 04:38 s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri-Urgenţe din cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti, unde ar fi declarat personalului medical că a căzut din picioare, în curtea locuinţei", au transmis oficialii Poliţiei județului Gorj.

Şoferul ar fi viceprimarul comunei Stejari

Articolul continuă după reclamă

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că şoferul care a provocat accidentul este viceprimarul comunei, Alexandru Ştefănescu.

Poliţiştii au făcut legătura între bărbatul care a declarat la spital că a căzut din picioare şi edil, în baza unor informații apărute în spaţiul public.

Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că viceprimarul, ales sub sigla AUR, se afla la volanul unei maşini de teren care aparţine primarului comunei Stejari, cei doi fiind colegi de partid.

Epava maşinii ar fi fost ridicată cu un tractor

De altfel, politicianul a încercat să şteargă urmele accidentului, în aceeaşi noapte un sătean mergând cu un tractor la locul accidentului, de unde a ridicat epava maşinii şi a dus-o în curtea unei sale.

Ulterior, viceprimarul Alexandru Ştefănescu s-a prezentat la sediul Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti, unde a declarat producerea evenimentului rutier şi a recunoscut faptele. Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentelor a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.