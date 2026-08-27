Un nou lagăr de exterminare a câinilor a fost găsit de autorităţi la Dăeni, în judeţul Tulcea. Este vorba de sute de animale găsite în condiţii greu de imaginat. Surse judiciare spun că anchetatorii au găsit inclusiv leşuri ţinute în lăzi frigorifice. Voluntarii încearcă acum să salveze câinii, în timp ce procurorii au deschis un dosar penal pentru schingiuirea și uciderea animalelor cu intenție.

Aproape 150 dintre animale au rămas în adăpostul de la Dăeni, printre care sunt câini bolnavi, foarte slăbiți, femele gestante și animale care au nevoie urgentă de tratament. Asociațiile care au intrat în adăpost spun că au găsit câini piele și os, răniți sau cu probleme medicale extrem de grave. Sunt acuzații și în ceea ce privește cazul animalelor moarte. Cadavrele ar fi fost găsite în lăzi frigorifice, în congelatoare de înghețată, iar acest lucru este, în acest moment, verificat de către autorități.

Sunt făcute controale la adăpost, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru schingiuirea și uciderea din culpă a animalelor. Ancheta trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat și cine este responsabil. Această problemă ridică o altă problemă, cea a primăriilor și a administrațiilor publice locale, care ar trebui să aibă, potrivit legii, adăposturi proprii. Însă legea le oferă o pârghie legală prin care acestea, dacă, din lipsă de bani sau de infrastructură, nu pot gestiona adăposturile, pot apela la operatori privați. De aici apare și întrebarea, în acest timp, dacă animalele pentru care se plătesc bani publici sunt realmente îngrijite. DSV-urile ar trebui să facă aceste controale regulat.

În cazul de față, firma care a administrat câinii a câștigat din bani publici 2,2 milioane de lei pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Iar acum, după ce ONG-urile au făcut această descoperire, autoritățile încearcă să stabilească exact ceea ce s-a întâmplat.

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