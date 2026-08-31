Ea este tânăra ucisă în stradă de fostul iubit. Tânărul, subofițer ISU Neamț, a fost găsit spânzurat

Tragedie cumplită într-o localitate din Neamț. Andreea, o tânără de doar 22 de ani, ar fi fost ucisă de fostul iubit chiar în fața localului unde lucra. La scurt timp după atac, bărbatul, subofițer la ISU Neamț, a fost găsit spânzurat.

Andreea avea doar 22 de ani și toată viața înainte. Era studentă în anul IV la Iași și, în vacanța de vară, muncea pentru a strânge niște bani. Duminică seară, chiar în ultima ei zi de lucru înainte să se întoarcă la facultate, tânăra a fost ucisă de fostul iubit în Barticești, județul Neamț. La scurt timp, bărbatul, subofițer la ISU Neamț, a fost găsit spânzurat.

Pentru familia Andreei, vestea a fost un șoc. Tatăl tinerei povestește că cei doi se cunoșteau încă din liceu și au avut o relație de aproximativ șase ani. Se despărțiseră în luna iunie, iar în ultima perioadă Andreea îi spusese că vrea să pună definitiv capăt relației, potrivit surselor Observator.

Andreea era studentă la Iași

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Andreea era studentă în anul IV la o facultate din Iași și se pregătea să se întoarcă la cursuri. În vacanță lucra la localul din Barticești pentru a-și strânge bani. Duminică a fost ultima ei zi de muncă.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 22:35, polițiștii au fost anunțați prin 112 că o tânără este rănită în localitatea Barticești. Surse apropiate anchetei spun că fata avea o plagă înjunghiată la nivelul gâtului și era inconștientă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar fi arătat că, în timp ce Andreea se afla în fața localului, un autoturism a oprit în apropiere. Din mașină ar fi coborât fostul ei iubit, care a agresat-o și i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit apoi, bărbatul a plecat cu mașina.

Un echipaj medical a găsit-o pe tânără grav rănită și a transportat-o la Spitalul Municipal de Urgență Roman, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Criminalul s-a sinucis

La scurt timp după atac, fostul iubit al tinerei, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit fără semne vitale, spânzurat de un copac, pe o stradă de la periferia localității Pildești.

Bărbatul era subofițer în cadrul ISU Neamț – Detașamentul de Pompieri Roman. Cercetările în acest caz au fost preluate de un procuror militar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași.