Fructul românesc cu producţie record, dar supermarketurile continuă să-l importe. În pieţe e 3,5 lei/kg

Toamna ne bate la uşă şi gândul ne fuge la multitudinea de fructe. Anul acesta acesta recolta de mere a explodat! E de zece ori mai mare faţă de anul trecut. Vestea şi mai bună este şi că vor fi mai ieftine cu vreo 30%.

După un an în care s-au luptat să-şi salveze culturile de la secetă şi îngheţ, munca pomicultorilor a dat roade. Acum se bucură de cele mai bogate recolte de mere din ultimul deceniu.

Dacă anul trecut, de pe un singur pom nu s-a putut culege nici măcar un kilogram de mere, anul acesta, același pom produce chiar și 20 de kilograme. Recolta este, astfel, de zece ori mai bogată.

Însă, ca de fiecare dată, vestea bună a producţiei bogate este umbrită de problema spaţiilor de depozitare. "Suntem obligaţi să vindem tot din plantaţie, acum, pentru că altfel, neavând posibilitate de stocare şi de păstrare îndelungată ar însemna ca o parte din ele să se deterioreze", a explicat Felix Odină, cultivator.

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Un alt zid de care se lovesc cultivatorii este accesul pe piaţa supermarketurilor. "N-am reuşit să intrăm în niciun lanţ de supermarketuri pe producţie bio. În anii trecuţi am aruncat foarte multe fructe pentru că efectiv nu ai unde să le duci. Sperăm să se găsească soluţii şi pentru producătorii români", spune Ghiță Roxana, reprezentant fermă.

Pe tarabe, merele româneşti sunt vedete. Deși nu au aspectul ceruit al celor din import, aroma și gustul autentic rămân principalul criteriu de alegere pentru români.

În piețe, prețul unui kilogram de mere românești pornește de la 3 lei și 50 de bani și ajunge până la 5 lei.