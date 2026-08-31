Românii care vor să obţină permisul de conducere sau să îl schimbe vor fi nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar decât înainte. Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) a anunţat noile valori ale taxelor de permis şi talon.

Permisul de conducere costă mai mult de la 15 septembrie. Noile taxe pentru permis şi certificat înmatriculare

Şoferii sau viitorii şoferi vor plăti taxe mai mari pentru obținerea sau preschimbarea permisului auto, dar şi pentru obținerea certificatului de înmatriculare.

Noile taxe pentru permis auto şi certificat înmatriculare

Direcţia Generală Permis de Conducere şi Înmatriculări a anunţat actualizarea tarifelor pentru trei dintre documentele folosite de şoferi şi de proprietarii de vehicule. Acesta vor intra în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2026.

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Astfel, de la 15 septembrie permisul de conducere va costa 139 de lei, în loc de 89 lei.

Permis de conducere - 139 lei

Certificat de înmatriculare (talon) - 76 lei

Autorizaţie de circulaţie provizorie - 25 lei

Cu cât se scumpesc, concret, permisul şi talon

Creșterile sunt importante în comparaţie cu sumele pe care şoferii trebuie să le plătească în prezent.

Permis de conducere - 89 lei > 139 lei

Certificat de înmatriculare (talon) - 49 lei > 76 lei

Autorizaţie de circulaţie provizorie - 13 lei > 25 lei

Atenţionare privind noile taxe

DGPCI face o precizare importantă pentru şoferii care se grăbesc să achite taxele, dar nu să obţină şi permisul sau talonul.

Plăţile efectuate anterior datei de 15 septembrie nu vor putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Unde pot fi plătite taxele de permis şi talon

Şoferii au la dispoziţie mai multe variante pentru plata acestor documente.

DGPCI notează că plata se poate efectua atât la ghişeu, dar şi prin terminalele SelfPay sau online, prin intermediul platformei Ghișeul.ro