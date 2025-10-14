INSCOP: 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Rep. Moldova

Un sondaj INSCOP publicat marţi relevă faptul că peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european, condus de Maia Sandu, a câştigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, scrie Agerpres.

Conform cercetării sociologice, 58,4% dintre respondenţi au o părere bună despre rezultatele acestor alegeri din Republica Moldova, 20,7% au o părere proastă, iar 20,9% nu ştiu sau nu răspund.

Totodată, 71% dintre votanţii PSD au o părere bună despre victoria partidului pro-european din Republica Moldova şi doar 10% dintre aceştia au o părere proastă. În privinţa votanţilor PNL, 85% dintre aceştia o părere bună despre rezultatele acestor alegeri, 12% - o părere proastă.

92% dintre votanţii USR o părere bună şi doar 1% o părere proastă, în timp ce 39% dintre votanţii AUR au o părere bună şi 39% una proastă.

Sondajul arată şi situaţia privind categoriile de gen. Astfel, 65% dintre bărbaţi au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 21% una proastă, în timp ce 52% dintre femei au o părere bună şi 20% - proastă.

În funcţie de vârstă, la categoria 18-29 de ani: 74% o părere bună faţă de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, 20% - proastă; la categoria 30-44 de ani: 51% - o părere bună şi 23% - proastă, la categoria 45-59 de ani: 56% - o părere bună şi 19% proastă, iar la categoria 60 plus ani: 59% - o părere bună şi 21% - proastă.

Sondajul arată şi situaţia în funcţie de studiile respondenţilor

Cercetarea sociologică arată şi situaţia în funcţie de studiile respondenţilor. Astfel 46% dintre cei cu studii primare au o părere bună faţă de rezultatul alegerilor din Republica Moldova şi 26% - una proastă, în timp ce 57% dintre intervievaţii cu studii medii o părere bună şi 23% proastă, iar 79% dintre cei cu studii superioare au o părere bună şi doar 8% proastă.

Situaţia în Bucureşti este că 73% dintre bucureşteni au o părere bună despre aceste rezultate, 11% una proastă. În mediul rural, 52% au o părere bună şi 28% proastă, în mediul urban mare (peste 90.000 locuitori), 68% - o părere bună şi 12% proastă, iar în mediul urban mic (sub 90.000 locuitori), 55% - o părere bună şi 19% una proastă.

De asemenea, 60% dintre angajaţii la stat au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova şi 12% una proastă, în timp ce 62% dintre angajaţii în sectorul privat au o părere bună şi 20% - una proastă.

"Percepţia opiniei publice din România reflectă o susţinere consistentă pentru direcţia pro-europeană a Republicii Moldova, ceea ce sugerează apropierea culturală şi politică, dar şi încrederea românilor în evoluţia democratică a Republicii Moldova. Pe de altă parte, opinia pozitivă este puternic corelată cu orientarea partidelor. Votanţii USR (92%), PNL (85%) şi PSD (71%) susţin puternic rezultatele alegerilor, în timp ce votanţi AUR sunt divizaţi. În condiţiile în care conducerea AUR a criticat intens partidul de guvernământ din Republica Moldova, care a câştigat detaşat alegerile, devine relevant faptul că jumătate dintre votanţii AUR au o evaluare contrară liderilor AUR, având o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut", a declarat Remus Ştefureac - director INSCOP Research, conform comunicatului.

Nicio categorie de populaţie nu are o părere majoritar negativă despre rezultatul alegerilor

El a menţionat că "nu există nicio categorie de populaţie în care părerea defavorabilă despre rezultatul alegerilor să fie mai puternică decât părerea bună".

"Cu toate acestea, publicul cu educaţie primară, din mediul rural sau oraşele mici este uşor mai sceptic, dar şi în rândul acestor categorii, ponderea părerilor bune despre deznodământul alegerilor este net superioară ponderii părerilor proaste", a mai explicat acesta.

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 - 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

