Oligarhul moldovean Ilan Șor, omul din spatele rețelei "Monopoly" prin care Rusia mută miliarde peste graniţă

Bancnote emise de A7 Moskvichka/Telegram via Financial Times

A7, soluția Moscovei pentru a ocoli sancțiunile financiare

În afara Rusiei, deținătorul răzuiește o folie argintie de pe bancnotă sub care se aflăun cod QR, îl scanează şi îl trimite unui bot de pe Telegram, iar un agent ar trebui, teoretic, să aducă personal banii fizic, conform reclamelor. Totuși, botul oferă livrări de cash doar în dirhami în Dubai și în dolari în Istanbul. Bancnotele pot fi convertite și în A7A5, o criptomonedă creată de A7 și Promsvyazbank, garantată teoretic de banca de stat.

Compania de analiză blockchain Elliptic estimează că 2.300 de astfel de bancnote au fost convertite, în valoare totală de 8,6 milioane de dolari. Criptomoneda a ajuns să joace un rol major în plățile transfrontaliere, cu un volum total al tranzacțiilor care a depășit 100 de miliarde de dolari de la lansarea ei la începutul anului trecut, potrivit Elliptic.

A7 și partenerii săi au creat metode alternative de plată precum instrumente digitale (criptomonede sau tokenuri) şi promisiuni de plată (cambii) garantate cu aur, care par să joace un rol central în arhitectura în expansiune a plăților transfrontaliere, comentează Financial Times.

La un seminar online recent destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia, reprezentanții companiei au explicat că importatorii ruși pot cumpăra promisiuni de plată de la A7 și le pot înmâna, de exemplu, furnizorilor din China ca o pe "recunoaștere a datoriei", garantată, susțin ei, de legislația rusă. A7 își asumă apoi responsabilitatea de a finaliza tranzacția. Aceasta are loc "în afara sistemului bancar, fără a utiliza sistemul Swift", potrivit oficialilor companiei.

Compania nu spune cum face acest lucru. Totuşi analiza unor documente interne, scurse în urma unui aparent atac cibernetic în august, arată că A7 ar fi creat un sistem ascuns de transfer de bani internațional, folosind metode greu de urmărit (cash, criptomonede și promisiuni de plată) și companii intermediare, unele din ele în Kârgâzstan, pentru a muta miliarde ocolind sistemul bancar tradițional.

Tranzacții de miliarde prin Telegram, cash și criptomonede

Au fost detectate tranzacții în criptomonede în valoare de 56 de miliarde de dolari, care au trecut prin portofele digitale (walleturi) legătate direct de compania A7. În plus, o parte din bani a fost transferată mai întâi prin portofele intermediare, legate de China, Asia de Sud-Est și Africa de Sud, adică alte conturi digitale, care pot ascunde originea și destinația reală.

Financial Times nu a putut confirma autenticitatea documentelor divulgate sau a mecanismului de tranzacție descris de acestea. Iar președintele Kârgâzstanului a negat anterior că instituțiile financiare ale țării ar fi fost folosite pentru a ocoli sancțiunile.

Marea Britanie a sancționat A7 în mai anul trecut iar SUA în august. Cu toate acestea, compania a continuat să se dezvolte, promovându-și intens serviciile în Rusia, cu reclame care susțin că pot realiza tranzacții către China în mai puțin de patru ore.

Importanța companiei A7 a fost subliniată în noiembrie, când Ministerul de Finanțe al Rusiei a decis să fondeze o companie nouă împreună cu A7 și Promsvyazbank. Noua companie se numește Rosveksel. Un oficial al ministerului a declarat pentru presa de stat că acest proiect este "un exemplu de colaborare între stat și mediul de afaceri pentru a crea condiții favorabile dezvoltării infrastructurii de plăți transfrontaliere".

Planuri de extindere globală

Tranzacțiile în criptomonede pe care se bazează A7 au primit și ele susținere din partea statului. Deși Rusia a fost în trecut ostilă folosirii criptomonedelor, sancţiunile au fortat-o să le accepte şi să le susţină.

Anatoly Aksakov, șeful comisiei de finanțe din Duma rusă (parlamentul Rusiei), estima anul trecut că tranzacțiile A7 în criptomonedă cu parteneri străini ar putea ajunge la 1 trilion de ruble (aproximativ 11 miliarde dolari) în prima jumătate a anului 2025. În octombrie, A7A5 a devenit și primul token recunoscut oficial ca "activ financiar digital" de către Banca Centrală a Rusiei, legalizându-i astfel utilizarea în comerțul extern.

A7 susține că are perspective mari de creștere. Reclamele publicate în ziarul Kommersant la sfârșitul anului trecut anunțau planuri de extindere în America Latină și în alte 20 de țări în următorii doi ani. A7 "intră acum pe scena internațională", declara Ilan Șor în materialele promoţionale publicate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰