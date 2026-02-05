Oligarhul moldovean Ilan Șor, omul din spatele rețelei "Monopoly" prin care Rusia mută miliarde peste graniţă
Financial Times dezvăluie cum Rusia a creat un sistem financiar alternativ pentru a ocoli sancțiunile occidentale, folosind bancnote asemănătoare banilor din Monopoly, criptomonede şi promisiuni de plată, pentru a muta miliarde de dolari peste granițe fără a folosi sistemul bancar internațional Swift din care a fost exclusă. În spatele reţelei se află A7 o companie fondată la sfârșitul lui 2024 de o bancă de stat din sectorul apărării și de Ilan Șor, oligarhul moldovean care a fugit din R. Moldova după ce a fost condamnat în 2017 pentru participarea la furtul a 1 miliard de dolari din sistemul bancar al țării.
După ce marile bănci rusești au fost scoase din sistemul bancar internațional SWIFT din cauza invadării Ucrainei în 2022, o companie care are legături directe cu Kremlinul, numită A7, a devenit un instrument-cheie pentru menținerea fluxului de bani peste granițe, explică Financial Times.
Ce este compania rusească A7, fondată de Ilan Şor
A7 a fost fondată la sfârșitul lui 2024 de statul rus, reprezentat de o bancă importantă din domeniul apărării, Promsvyazbank, și Ilan Șor, oligarh moldovean fugit la Moscova după ce a fost condamnat pentru furtul a 1 miliard de dolari din sistemul bancar al R. Moldova. Rublele emise de A7, deși par simple bancnote de joc, asemănătoare banilor din Monopoly, au scopul de a ajuta la mutarea banilor peste granițele Rusiei, sfidând restricțiile occidentale care au afectat sever plățile transfrontaliere.
"Restricțiile occidentale, inclusiv deconectarea unui număr de bănci de la sistemul Swift, au complicat serios plățile internaționale. Îi obligă pe agenții economici și intermediarii financiari să caute noi modalități de a deconta plăți cu partenerii străini", a declarat într-un interviu acordat ziarului Vedomosti în septembrie, Irina Akopyan, director adjunct la A7.
A7 a apărut ca o soluție pentru a înlocui mulți intermediari online neoficiali, folosiți de ruși pentru a trimite bani în afara țării după sancțiunile occidentale. Compania susţine că a procesat tranzacții în valoare de 7,5 trilioane de ruble (98 miliarde de dolari) în primele șase luni de activitate. Până în decembrie 2025, reprezenta aproape 19% din volumul total al operațiunilor de comerț extern ale firmelor rusești, potrivit companiei. Aceste date sunt greu de verificat, dar plauzibile, a explicat pentru FT expertul financiar Elise Thomas.
Deși a fost sancționată anul trecut de SUA, Marea Britanie și UE, A7 și-a deschis birouri în cel puțin două țări africane și a promis că se va extinde în toate marile orașe ale Rusiei. Președintele Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unui sediu A7 în orașul Vladivostok, în Extremul Orient rus.
Bancnotele de tip Monopoly care imită rubla, emise de A7 și pe care apar peisaje din orașe rusești, pot avea o valoare nominală de până la aproximativ 5.000 de dolari și sunt promovate pe Telegram ca un serviciu pentru turiștii ruși. Deținătorii le pot înlocui cu ruble reale în sediile A7 din Rusia sau în valută în străinătate.
A7, soluția Moscovei pentru a ocoli sancțiunile financiare
În afara Rusiei, deținătorul răzuiește o folie argintie de pe bancnotă sub care se aflăun cod QR, îl scanează şi îl trimite unui bot de pe Telegram, iar un agent ar trebui, teoretic, să aducă personal banii fizic, conform reclamelor. Totuși, botul oferă livrări de cash doar în dirhami în Dubai și în dolari în Istanbul. Bancnotele pot fi convertite și în A7A5, o criptomonedă creată de A7 și Promsvyazbank, garantată teoretic de banca de stat.
Compania de analiză blockchain Elliptic estimează că 2.300 de astfel de bancnote au fost convertite, în valoare totală de 8,6 milioane de dolari. Criptomoneda a ajuns să joace un rol major în plățile transfrontaliere, cu un volum total al tranzacțiilor care a depășit 100 de miliarde de dolari de la lansarea ei la începutul anului trecut, potrivit Elliptic.
A7 și partenerii săi au creat metode alternative de plată precum instrumente digitale (criptomonede sau tokenuri) şi promisiuni de plată (cambii) garantate cu aur, care par să joace un rol central în arhitectura în expansiune a plăților transfrontaliere, comentează Financial Times.
La un seminar online recent destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia, reprezentanții companiei au explicat că importatorii ruși pot cumpăra promisiuni de plată de la A7 și le pot înmâna, de exemplu, furnizorilor din China ca o pe "recunoaștere a datoriei", garantată, susțin ei, de legislația rusă. A7 își asumă apoi responsabilitatea de a finaliza tranzacția. Aceasta are loc "în afara sistemului bancar, fără a utiliza sistemul Swift", potrivit oficialilor companiei.
Compania nu spune cum face acest lucru. Totuşi analiza unor documente interne, scurse în urma unui aparent atac cibernetic în august, arată că A7 ar fi creat un sistem ascuns de transfer de bani internațional, folosind metode greu de urmărit (cash, criptomonede și promisiuni de plată) și companii intermediare, unele din ele în Kârgâzstan, pentru a muta miliarde ocolind sistemul bancar tradițional.
Tranzacții de miliarde prin Telegram, cash și criptomonede
Au fost detectate tranzacții în criptomonede în valoare de 56 de miliarde de dolari, care au trecut prin portofele digitale (walleturi) legătate direct de compania A7. În plus, o parte din bani a fost transferată mai întâi prin portofele intermediare, legate de China, Asia de Sud-Est și Africa de Sud, adică alte conturi digitale, care pot ascunde originea și destinația reală.
Financial Times nu a putut confirma autenticitatea documentelor divulgate sau a mecanismului de tranzacție descris de acestea. Iar președintele Kârgâzstanului a negat anterior că instituțiile financiare ale țării ar fi fost folosite pentru a ocoli sancțiunile.
Marea Britanie a sancționat A7 în mai anul trecut iar SUA în august. Cu toate acestea, compania a continuat să se dezvolte, promovându-și intens serviciile în Rusia, cu reclame care susțin că pot realiza tranzacții către China în mai puțin de patru ore.
Importanța companiei A7 a fost subliniată în noiembrie, când Ministerul de Finanțe al Rusiei a decis să fondeze o companie nouă împreună cu A7 și Promsvyazbank. Noua companie se numește Rosveksel. Un oficial al ministerului a declarat pentru presa de stat că acest proiect este "un exemplu de colaborare între stat și mediul de afaceri pentru a crea condiții favorabile dezvoltării infrastructurii de plăți transfrontaliere".
Planuri de extindere globală
Tranzacțiile în criptomonede pe care se bazează A7 au primit și ele susținere din partea statului. Deși Rusia a fost în trecut ostilă folosirii criptomonedelor, sancţiunile au fortat-o să le accepte şi să le susţină.
Anatoly Aksakov, șeful comisiei de finanțe din Duma rusă (parlamentul Rusiei), estima anul trecut că tranzacțiile A7 în criptomonedă cu parteneri străini ar putea ajunge la 1 trilion de ruble (aproximativ 11 miliarde dolari) în prima jumătate a anului 2025. În octombrie, A7A5 a devenit și primul token recunoscut oficial ca "activ financiar digital" de către Banca Centrală a Rusiei, legalizându-i astfel utilizarea în comerțul extern.
A7 susține că are perspective mari de creștere. Reclamele publicate în ziarul Kommersant la sfârșitul anului trecut anunțau planuri de extindere în America Latină și în alte 20 de țări în următorii doi ani. A7 "intră acum pe scena internațională", declara Ilan Șor în materialele promoţionale publicate.
