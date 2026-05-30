Armata a semnat aseară cel mai are contract de înarmare prin SAFE, în valoare de şase miliarde de euro. Sisteme antidronă, blindate de luptă, tunuri şi muniţie antiaeriană plus nave de patrulare. Până atunci, Franţa, Germania şi Ucraina s-au oferit să ne ajute să ne apărăm ţara. Deşi NATO şi ambasadorul Statelor Unite în România au confirmat că drona care s-a prăbuşit şi a explodat pe blocul din Galaţi este rusească, Vladimir Putin a cerut dovezi.

De la Kremlin, a venit un răspuns sfidător, dar NU prea atent regizat.

"Nici măcar nu înţeleg despre ce vorbeşti. Chiar înainte să intru în această sală, mi-au spus: "Ştiai că un fel de dronă a zburat în România?". Am spus: "Nu ştiu. Ce dronă?", a transmis preşedintele rus Vladimir Putin.

Reporter: A fost preşedintele informat despre această situaţie?

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: Ce credeţi? Că i-am ascuns? Că muşamalizăm?

Putin joacă rolul neştiutorului

Aceeaşi poveste pare să fi fost jucată în două acte. Dacă purtătorul de cuvânt al Kremlinului sugera, sarcastic, că Putin fusese informat despre drona care a ajuns la Galaţi, preşedintele rus, aflat la Astana, a schimbat scenariul şi a jucat cartea... neştiutorului.

"Doamna von der Leyen nu a fost în România. Nu a examinat rămăşiţele acestei drone. La urma urmei, ştim că dronele ucrainene au zburat în Finlanda. Dronele ucrainene au zburat în Polonia, iar dronele ucrainene au zburat undeva în ţările baltice. Reacţia iniţială a fost exact aceeaşi ca acum în România. Vin ruşii, vin ruşii, trag ruşii. Să ni le predea (rămăşiţele - n.r.), vom efectua o anchetă obiectivă şi abia atunci vom oferi o evaluare a ceea ce s-a întâmplat", a subliniat liderul de la Kremlin.

Răspunsul a venit imediat de la Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Rusia, invitată să verifice seria dronei

"Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine (astăzi - n.r.) să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să-şi caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

"Cum îi răspunde România Rusiei? Poate cel mai bun răspuns se întâmplă în această seară (ieri - n.r.). Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilităţi de înzestrare de aparare anti dronă existente astăzi în lume. Dacă ar fi existat aseară sau acum o jumătate de an, astfel de cazuri nu s-ar fi întâmplat", a punctat Miruţă.

În replică, Ambasada Rusiei în România spune că specialiştii nu au oferit nicio explicaţie despre cum s-a stabilit că drona este rusească.

"Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei. Expulzarea consului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică care este proporţional cu ce s-a întâmplat azi (ieri - n.r.). O lipsă de respect faţă de o ţară care nu e în războiul ăsta", a susţinut Nicuşor Dan, preşedintele României.

Washingtonul evită reacţia, ONU avertizează asupra escaladării

De la Washington, însă, nicio reacţie. La o întâlnire cu ministrul pakistanez de Externe, Secretarul de Stat american Marco Rubio a evitat complet să răspundă la întrebările jurnaliştilor pe tema dronei din Galaţi. Un răspuns a venit însă de la Organizaţia Naţiunilor Unite.

"Vă pot spune că Secretarul General este alarmat de atacul cu dronă. Acesta a avertizat Consiliul de Securitate cu privire la pericolele unei escaladări a războiului din Ucraina", a explicat Stéphane Dujarric, purtător de cuvânt al ONU.

Nicuşor Dan a discutat aseară cu Volodimir Zelenski. Concluzia: România şi Ucraina vor accelera cooperarea pentru producţia de drone.

"Descurajarea este singura modalitate de a opri acțiunile perverse ale Rusiei. Rusia înțelege doar limbajul forței", a avertizat congresmanul american Joe Wilson.

