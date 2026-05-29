Video Florentina, ucisă de iubit de faţă cu copilul de 5 ani. Reacţia mamei criminalului

O tânără de 24 de ani a fost înjunghiată mortal de iubit, chiar sub privirile copilului lor de cinci ani. Speriat, micuţul a încercat în zadar să-şi ajute mama. Familia tinerei reclamă că, înainte de crimă, un lung şir de ameninţări au anunţat tragedia. E al unsprezecelea caz de femicid de anul acesta.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 19:43
Individul de 28 de ani şi-a atacat mortal iubita, fără să-i mai pese că băieţelul lor de cinci ani este martor la scenele sângeroase.

"Băieţelul mi-a sărit în braţe, "bunică, bunică, hai că tati cu mami se ceartă". Şi atunci a prins-o pe ea aşa, ea a vrut să fugă, ca să se ferească de el", a povestit Magda Benchea, mama criminalului

Orbit de gelozie, bărbatul s-a năpustit asupra Florentinei

Bărbatul suspecta că tânăra îl înşală, aşa, că orbit de gelozie, s-a năpustit asupra Florentinei.

Reporter: Copilul era de faţă? A văzut tot ce s-a întâmplat?

Magda Benchea: Da. A adus şi apă ca să-i dea o gură, dar nu mai era la ce.

Femeia de 24 de ani nu a mai putut fi salvată.

"Victima a fost găsită în curtea casei cu plăgi multiple înjunghiate la nivelul abdomenului şi a membrului superior stâng", a declarat Aura Creţu, manager SAJ Bacău.

Rudele spun că tragedia putea fi evitată

Rudele tinerei spun că tragedia putea fi evitată. Doar că Florentina nu a vrut niciodată să depună plângere împotriva celui care i-a devenit călău.

"Ameninţări, că tot îmi omoară. Şi eu am fost bătută", a transmis mama Florentinei.

"Persoana care a ucis-o, m-a sunat şi mi-a zis vino să iei şi să te speli pe cap cu ea. Când am ajuns, era prea târziu, era moartă", a spus şi fratele tinerei mame ucise.

Suspectul a fost găsit ascuns în pod

Când şi-a dat seama ce a făcut, individul a dispărut. Poliţiştii l-au găsit în toiul nopţii, ascuns în podul unei construcţii nu departe de locul crimei. Copilul celor doi va avea nevoie de ajutorul psihologilor.

"În regim de urgenţă, echipa mobilă a intervenit în teren şi ca urmare a evaluării iniţiale, copilul a fost plasat în familia extinsă şi este în prezent securizat", a declarat Ada Delia Bîlc, şef Centru Telefon Copilului 119.

Nu este prima dată când martori la scenele şocante sunt copiii victimelor. Anul trecut, Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani, a fost ucisă de soţ. Ordinul de protecţie nu a ajutat-o la nimic. Copilul lor de 2 ani a privit speriat cum mama sa se stinge. În 2025, au fost 63 de cazuri de femicid. Anul acesta, moartea Florentinei e a 11-a astfel de crimă. 

Amintim că femicidul este tratat ca omor calificat şi este pedepsit cu 25 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

crima bacau gelozie copil mama injughiata ancheta
