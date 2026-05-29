O tânără de 24 de ani a fost înjunghiată mortal de iubit, chiar sub privirile copilului lor de cinci ani. Speriat, micuţul a încercat în zadar să-şi ajute mama. Familia tinerei reclamă că, înainte de crimă, un lung şir de ameninţări au anunţat tragedia. E al unsprezecelea caz de femicid de anul acesta.

Individul de 28 de ani şi-a atacat mortal iubita, fără să-i mai pese că băieţelul lor de cinci ani este martor la scenele sângeroase.

"Băieţelul mi-a sărit în braţe, "bunică, bunică, hai că tati cu mami se ceartă". Şi atunci a prins-o pe ea aşa, ea a vrut să fugă, ca să se ferească de el", a povestit Magda Benchea, mama criminalului

Orbit de gelozie, bărbatul s-a năpustit asupra Florentinei

Bărbatul suspecta că tânăra îl înşală, aşa, că orbit de gelozie, s-a năpustit asupra Florentinei.

Reporter: Copilul era de faţă? A văzut tot ce s-a întâmplat?

Magda Benchea: Da. A adus şi apă ca să-i dea o gură, dar nu mai era la ce.

Femeia de 24 de ani nu a mai putut fi salvată.

"Victima a fost găsită în curtea casei cu plăgi multiple înjunghiate la nivelul abdomenului şi a membrului superior stâng", a declarat Aura Creţu, manager SAJ Bacău.

Rudele spun că tragedia putea fi evitată

Rudele tinerei spun că tragedia putea fi evitată. Doar că Florentina nu a vrut niciodată să depună plângere împotriva celui care i-a devenit călău.

"Ameninţări, că tot îmi omoară. Şi eu am fost bătută", a transmis mama Florentinei.

"Persoana care a ucis-o, m-a sunat şi mi-a zis vino să iei şi să te speli pe cap cu ea. Când am ajuns, era prea târziu, era moartă", a spus şi fratele tinerei mame ucise.

Suspectul a fost găsit ascuns în pod

Când şi-a dat seama ce a făcut, individul a dispărut. Poliţiştii l-au găsit în toiul nopţii, ascuns în podul unei construcţii nu departe de locul crimei. Copilul celor doi va avea nevoie de ajutorul psihologilor.

"În regim de urgenţă, echipa mobilă a intervenit în teren şi ca urmare a evaluării iniţiale, copilul a fost plasat în familia extinsă şi este în prezent securizat", a declarat Ada Delia Bîlc, şef Centru Telefon Copilului 119.

Nu este prima dată când martori la scenele şocante sunt copiii victimelor. Anul trecut, Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani, a fost ucisă de soţ. Ordinul de protecţie nu a ajutat-o la nimic. Copilul lor de 2 ani a privit speriat cum mama sa se stinge. În 2025, au fost 63 de cazuri de femicid. Anul acesta, moartea Florentinei e a 11-a astfel de crimă.

Amintim că femicidul este tratat ca omor calificat şi este pedepsit cu 25 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

