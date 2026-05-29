Războiul ruso-ucrainean a trecut pe neaşteptate graniţa şi ne-a lovit în plin! Azi-noapte, infernul s-a declanşat la Galaţi. O mamă şi băiatul ei de 14 ani au ajuns la spital cu arsuri după ce o dronă rusească s-a izbit de clădire, chiar deasupra apartamentului lor. Sunt, practic, primele victime făcute de Rusia într-un stat NATO de la începerea războiului din Ucraina. Sute de oameni au ieşit din case şi s-au strâns speriaţi în faţa blocului care era cuprins de flăcări. Iar teama că acesta ar putea fi doar începutul războiului e mai prezentă ca niciodată, iar asigurările MApN nu ajută. Piloţii trimişi să neutralizeze drona au pierdut ţinta după 4 minute de zbor.

"A bubuit blocul!"

"Pe bloc este! [...] A luat foc apartamentul!"

"Ca la cutremur. [...] Am luat soţia şi băieţelul şi am zis: hai să ieşim din bloc", relatau martorii speriaţi.

S-a sunat la 112 de peste 50 de ori

Explozia a zguduit oraşul de la Dunăre. Mii de oameni s-au trezit în toiul nopţii într-un coşmar devenit realitate. Drona rusească a survolat oraşul înainte să se înfigă într-un bloc de 10 etaje din Mazepa 1. Pentru cine nu ştie, numele cartierului vine de la un cazac înmormântat în România, considerat erou naţional în Ucraina şi... duşman de moarte în Rusia. Flama s-a văzut din toate colţurile Galaţiului. S-a sunat la 112 de peste 50 de ori.

"Auzeam un bâzâit care semăna foarte mult cu o motoretă, se auzea, se auzea şi în momentul în care am auzit o bubuială, am văzut un nor de fum", a spus un martor.

"O flamă şi o bubuitură puternică, am zis că au aruncat o bombă. Am zis că e o bombă", povesteşte o femeie.

"Stă şi iubita unui prieten aici şi, vă daţi seama, e îngrijorător. [...] Maşinile de pe partea cealaltă sunt distruse, multe dintre ele, mai ales maşina ei", a spus un tânăr.

"A intrat drona în apartament. [A, da?!] Da, a explodat. [...] Au zburat termopane", povesteau martorii.

Femeie de 53 de ani şi fiul ei de 14 ani, răniţi

Drona rusească a lovit în plin casa liftului, cel mai înalt punct al blocului de 10 etaje. Explozia a perforat plafonul, iar suflul s-a năpustit în interiorul unui apartament de 2 camere de la ultimul etaj pe o gaură de niciun metru şi jumătate. O femeie de 53 de ani şi fiul ei de 14 ani dormeau buştean. S-au trezit direct în infern. Suflul exploziei a pârjolit tot în apartament, iar cei doi au ieşit din casă printre flăcări, moloz şi rămăşiţe de dronă.

"De aici se vede cel mai bine forţa impactului. În faţa mea este blocul lovit de dronă, iar în zona tehnică de pe acoperiş se observă clar o spărtură de aproape un metru. Acolo s-a produs explozia care a zguduit cartierul şi a declanşat incendiul. […] Privind urmele lăsate în urmă, este greu să te gândeşti că doar câţiva metri au făcut diferenţa între o noapte de panică şi o tragedie cu zeci de victime", a explicat reporterul Observator Cristi Popovici.

"Eram treaz, am văzut explozia pe geam, cum s-a luminat cerul. […] Nu sunt cel mai ok, aseară m-am culcat cu greu", spune un tânăr.

Cronologia incidentului de la Galaţi

01:19 - Două avioane F-16 şi un elicopter IAR 330 SOCAT decolează de la Feteşti

01:52 - Drona intră în spaţiul aerian românesc. Se emite mesaj RO-Alert.

01:56 - Drona este pierdută de pe radar.

02:02 - Drona loveşte blocul din Galaţi după un zbor de 10 kilometri pe teritoriul ţării.

02:08 - Se activează planul roşu de intervenţie. Se evacuează blocul, iar victimele primesc îngrijiri medicale.

02:31 - Incendiul din apartament este lichidat.

Autorităţile au intrat în alertă la ora 1 şi 19 minute. Două avioane F-16 şi un elicopter au fost ridicate de la baza Feteşti pentru a supraveghea graniţa ţării. Drona traversează Dunărea şi intră în Galaţi, însă este pierdută de piloţi după doar 4 minute. La ora 2 şi 2 minute se produce explozia, după ce bomba cu aripi zboară, nestingherită, pe o distanţă de 10 kilometri deasupra României. Zeci de poliţişti, pompieri şi jandarmi ajung la faţa blocului. Începe evacuarea blocului şi stingerea incendiului. În total, panica şi haosul au domnit preţ de aproape trei sferturi de oră.

"Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Românii ar trebui să înţeleagă din aceste situaţii că Rusia este o ameninţare pentru securitatea ţărilor din zonă", a spus Gheorghe Maxim, locţiitor Comandamentul Forţelor Întrunite.

Puţini au fost cei care au luat în serios mesajul RO-Alert.

"Am strigat de atâtea ori «lupul» cu acest RO-Alert dat şi mai pe bune şi mai puţin inspirat, cu siguranţă cetăţenii nu mai reacţionau. [...] Trebuie alese bine momentele şi situaţiile pentru care avertizăm. [...] Uite că am ajuns în postura în care a venit lupul şi nimeni nu a reacţionat", a spus primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Păgubit: Am văzut alerta şi am luat-o în glumă. [...] Am auzit bubuitura, că nici nu stăm departe, la un kilometru.

Reporter: Şi când aţi venit aici?

Păgubit: Şi când am venit aici... de fapt, am primit telefon, ne întreba: bă, dar mai aveţi geamuri la birou? [...] Acolo sus, ultimul etaj. Etajul 10.

Reporter: Şi a venit suflul exploziei până aici, jos.

Păgubit: Şi a venit aici, e sus la etaj, pe partea asta, peste tot.

Cei doi răniţi, vizitaţi de Nicuşor Dan la spital

Cele două persoane rănite în urma exploziei, mama şi copilul ei, au fost vizitate de preşedintele României. Sunt în afara oricărui pericol, însă vor mai rămâne internate o vreme. În mai puţin de o lună, băiatul are examenul pentru a intra la liceu.

Nicuşor Dan: Un gest de empatie, pentru că nu se întâmplă asta... un eveniment extraordinar. [...] Sunt foarte bine amândoi.

Reporter: Ce le-aţi transmis?

Nicuşor Dan: Sănătate.

"Băiatul de 14 ani este în stare stabilă. […] S-au constatat arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor. Este cu stare bună, fără alte leziuni asociate care să-i pună viaţa în pericol. Rămâne în spitalul nostru pentru tratament de specialitate", a spus Alina Andrei, SJU Galaţi.

Apartamentul este complet distrus.

"Pentru cele două persoane afectate, primăria va putea pune la dispoziţie ori un apartament din patrimoniul propriu, şi dacă nu va fi niciun apartament care să întrunească condiţiile cerute de dumnealor, putem aloca inclusiv sumele necesare de bani pentru a închiria de pe piaţa liberă un apartament", a mai spus Ionuţ Pucheanu.

Oamenii evacuaţi azi-noapte s-au întors deja la casele lor. Structura de rezistenţă a blocului nu este afectată, însă teama lor va persista pentru tot restul vieţii.

