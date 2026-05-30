Cod galben de vânt în aproape toată ţara, cu rafale ce ating şi 90 km/h. Când expiră avertizarea

Cea mai mare parte a ţării se află sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt. Meteorologii anunţă rafale de până la 70 km/h în mai multe regiuni, iar la munte vântul poate atinge 90 km/h. În Bucureşti, vremea se încălzeşte, cu o maximă de aproximativ 27 de grade şi intensificări uşoare ale vântului.

de Redactia Observator

la 30.05.2026 , 11:58
Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

La Bucureşti, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

