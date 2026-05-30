Cod galben de vânt în aproape toată ţara, cu rafale ce ating şi 90 km/h. Când expiră avertizarea

Cea mai mare parte a ţării se află sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt. Meteorologii anunţă rafale de până la 70 km/h în mai multe regiuni, iar la munte vântul poate atinge 90 km/h. În Bucureşti, vremea se încălzeşte, cu o maximă de aproximativ 27 de grade şi intensificări uşoare ale vântului.

Rafale puternice în mare parte din ţară. Până când este valabilă atenţionarea meteo

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

La Bucureşti, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

