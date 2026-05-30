"Zeiţa de la Montreal" a fost decorată în urmă cu puţin timp de preşedintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la performanţa istorică a Nadiei Comăneci.

Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce reprezintă cea mai înaltă distincţie din ţara noastră. Decoraţia înseamnă recunoaşterea serviciului excepţional pe care l-a adus ţării noastre fosta gimnastă.

Nadia Comăneci a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în iulie 1976.

Tabela pe care juriul arăta notele nu era concepută pentru cel mai mare calificativ aşa că a afişat doar cifra unu.

"Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru această onoare extraordinară.O fetiţă de şase ani și-a găsit pasiunea într-o sală de gimnastică. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut", a transmis Nadia Comăneci, cunoscută gimnastă care a obţinut 10 curat la JO de la Montreal, în anul 1976.

